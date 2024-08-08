英國騷亂｜警方料7日有百場集會示威　約6000名防暴警察全國戒備

英國示威潮持續， 英國媒體指警方掌握的情報顯示，8月7日全國或有至少100場集會，比之前預計大幅增加70場，主要由極右翼組織發起，全國各地約6,000名受過防暴訓練的警察戒備。但與此同時，布里斯托（Bristol）、倫敦沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）有數千人集會反右翼，阿克寧頓（Accrington）則有穆斯林上街稱要捍衛社區。



網傳錫菲反移民示威再爆騷亂

倫敦警方料市內會有多場集會，地點包括哈羅（Harrow）、豪恩斯洛（Hounslow）等。其中，沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）晚上至少有數百名示威者聚集。倫敦大都會警察局表示，已部署1,300人應對，強調會展示「壓倒性力量」，確保街上的暴徒不會得逞。

網傳錫菲（Sheffield）再有反移民示威並爆發騷亂，期間有反右翼民眾上街，但人數明顯處於弱勢，警方緊張維安。

沃爾瑟姆斯托及布里斯托數千人反右翼

但在極右翼組織號召上街的同時，據指多個城市亦有反右翼集會，反對種族主義。其中倫敦沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）及布里斯托（Bristol）集會人數持續增加，估計多達數千人。

網傳大曼徹斯特或爆騷亂

至於大曼徹斯特估計亦有多處集會，網上流傳稍後時間或爆發騷亂，當地清真寺領䄂已敦促民眾保持警惕。被指可能會有集會的Oldham，附近超市Aldi 已圍封木板防範。

有住在市中心的居民表示，接到物業管理的電郵，敦促他們避免外出以防騷亂。Piccadilly火車站附近至少兩間咖啡店提前關門。不過，大曼徹斯特警方表示，沒有情報顯示市中心會發生騷亂或有抗議活動。