Banksy兩新作連續亮相倫敦　解讀指或映射英國動盪局勢或以巴戰爭

【塗鴉/英國/Banksy】著名塗鴉藝術家Banksy一向行蹤不明，每逢有新作亮相必然引起藝壇關注。他本週初在24消失內連續發佈兩件位於倫敦的新作品，一幅描繪山羊剪影，另一副則是兩隻大象從相鄰窗台伸出象鼻相互觸碰，其中含義引發了藝術界和公眾廣泛討論和猜測。



首幅作品出現在8月5日星期一，位於倫敦西南部里奇蒙德邱橋附近一棟廢棄製造廠外牆上。作品描繪了一隻山羊危險地站立在狹窄壁架上剪影，而附近一台監控攝像頭被調整為向上，以仔細觀察這隻山羊。

另一幅作品則發佈在8月6日星期二，位於倫敦切爾西區一棟住宅外牆，作品描繪兩隻大象透過窗戶向彼此靠攏，象鼻以好奇而友好姿態伸出。兩幅作品迅速在社交媒體上引發關注，Banksy本人但卻沒有提供任何解釋或背景說明，各種解讀和猜測紛紛出現。

Banksy IG評論（網頁截圖）

有評論認為，這兩幅作品可能反映了當前英國社會不穩定狀態。山羊站在搖搖欲墜壁架上，可能暗示英國在面對經濟困境、極右翼運動崛起等各種社會政治挑戰時脆弱處境。而另一副作品則亦有相似解讀，Banksy貼文底下有留言表示指路人忽視「房間裡的大象」，正如英國社會現狀。

另一種解讀將焦點放在環境問題上。第一幅作品中山羊被認為是努比亞山羊，這是一種瀕危物種，全球成年個體不足10,000隻。通過描繪這種受威脅動物，班克斯可能在提醒人們關注生物多樣性喪失和氣候變化等緊迫環境問題。

山羊近期成為支持巴勒斯坦抗議活動象徵（資料圖片）

而藝術評論網站Hyperallergic則指出，兩個作品可能有關以巴戰爭，山羊近期成為支持巴勒斯坦抗議活動象徵，也有網民認為所謂「房間裡的大象」是指巴勒斯坦。黑山羊曾是巴勒斯坦傳統畜牧業的主要組成部分，但在1950年以色列通過《植物保護法》後，將過度放牧黑山羊定為犯罪長達70年，使畜牧業受重大影響。

Bansky IG評論（網頁截圖）

Banksy過去曾多次創作有關巴勒斯坦作品，表達對當地局勢關注。不過，在藝術家IG貼文評論中，同樣有網民認為應避免過度解讀，認為這只是Banksy喜歡的視覺效果。