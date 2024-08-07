英國首相施紀賢急開會　誓言以一切行動平息騷亂

英國利物浦以北海邊城市紹斯波特（Southport）3死持刀襲擊案引發的極右翼騷亂持續，有愈演愈烈之勢，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）6日晚再次主持緊急應變會議並表示，任何直接或間接參與騷亂的人都將面臨法律制裁。



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有人在網上呼籲7日舉行更多示威，施紀賢稱，未來幾天將有足夠警力應對，又稱迄今逾400人被捕，其中約100人已被檢控。

他補充說：「期待本週結束前做出實質性判決」，施紀賢還表示，首要任務是確保社區安全，將採取一切必要行動平息騷亂。

圖為2024年8月1日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）就紹斯波特（Southport）襲擊案發表講話。（Reuters）

大曼徹斯特1名18歲男子被指在4日示威時進行刑事破壞，他6日認罪後被判囚2個月，成為今次騷亂首名被定罪人士。英國廣播公司（BBC）7日引述英國皇家檢察署檢察總長Stephen Parkinson表示，考慮從海外引渡涉嫌在網上煽動騷亂的人士。