尤努斯臨危受命回歸　掌舵孟加拉「兩大問題」亟待解決

孟加拉示威隨總理哈西娜（Sheikh Hasina）8月5日懾於群眾壓力下台去國後，諾貝爾和平獎得主、孟加拉經濟學家尤努斯（Muhammad Yunus）應社運人士要求出任政府首席顧問。他8日返回孟加拉，料當晚宣誓就職。他接手孟加拉後主要面臨兩個挑戰：舉行選舉以及重塑民眾對政府的信任。



圖為2024年8月7日，法國巴黎戴高樂機場，出任孟加拉臨時政府的首席顧問的尤努斯在機場揮手致意。（Reuters）

挑戰一：重建民主

孟加拉現行憲法沒有關於臨時政府的規定，盡快選出新任民選政府是當務之急。

印媒《明特報》7日報道，尤努斯表示希望在未來幾個月內舉行選舉，但這引伸出二個問題——誰將參選，以及臨時政府將持續執政多長時間？

國際危機組織（International Crisis Group）緬甸和孟加拉高級顧問Thomas Kean指出，前任政府之所以被推翻，是因為孟加拉近15年來未實現民主選舉。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）引述工程經理、畢業於沃頓商學院陣列學、政治分析專家Shoaib Ahamed說，當地需要舉行公正、自由的選舉，此外還需對司法和警察部門進行改革。

圖為2024年8月8日，孟加拉首都達卡（Dhaka），出任孟加拉臨時政府的首席顧問的尤努斯抵達孟加拉，受到在場人士歡迎。（Reuters）

挑戰二：重塑政府信任

當地法律與秩序自示威浪潮席捲後幾近停擺，人們對政府的信任瀕臨破產。批評人士和人權組織指責當局使用過度暴力，對這些進行善後成為尤努斯面臨的又一挑戰。

法媒7日報道，警察工會表示，其成員已於6日開始罷工，示威者還要求對目前身處印度的哈西娜及其盟友進行法律制裁。

國際特赦組織（Amnesty International）區域主任Smriti Singh表示，臨時政府首要任務應該是確保人民的生存權、言論自由權與和平集會權，並找到降低進一步暴力可能性的方法。