澳洲大堡礁附近水溫達400年來最高 珊瑚恐大規模白化
撰文：劉耀洋
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一份8月8日發布的研究報告顯示，過去10年間澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）附近的水溫，已飆升至400年來最高溫度，嚴重威脅該地區的珊瑚礁。
路透社8日報道，澳洲各地大學的一群科學家他們利用珊瑚骨骼樣本，重建遠至1618年的海洋溫度數據，成功將近期的海洋溫度與歷史數據進行比較。
研究報告指出，由於人類的影響，數百年來穩定的海洋溫度從自1900年開始上升。從1960年到2024年，大堡礁附近水域的溫度在1月至3月的年均升溫幅度為每10年上升攝氏0.12度。
報道引述研究者之一、墨爾本大學（The University of Melbourne）學者亨利（Benjamin Henley）表示：「世界正在失去一個標誌性景觀。」他指出，2024年1月至3月是當地海域有史以來達到最高的溫度，且遠高於任何其他年份。
美國家海洋和大氣管理局（NOAA）和國際珊瑚礁倡議組織（ICRI）4月已警告，隨着全球海洋高溫屢破紀錄，全球將面對10年來第二次重大珊瑚白化事件。
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