COP26│澳洲遲來的碳中和承諾：大堡礁與煤業真能並重？

聯合國氣候峰會（COP26）將於本周末於格拉斯哥召開，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周二終宣布，跟其他主要已發展國家一樣，將於2050年前實現「淨零排放」目標。事實上，澳洲作為一個最深受氣候暖化威脅的國家，其氣候政策比一眾G20發達國家盟友都要落後。



莫里森在記者會上作出「重大承諾」，讓國家在2050年前實現淨零排放（net zero carbon emission）。他又重申澳洲不只以行動對抗氣候危機，更比其他國家「做得更多」。由美國及歐盟牽頭的減少甲烷排放承諾（2030年底前把減少最少三成甲烷排放），莫里森則表示澳洲不會參與。

澳洲深受氣候暖化影響，莫里森政府遲遲未為碳中和作出承諾，直至COP26之前才改變。（AP）

把目標定到遙遠的2050年，似乎是莫里森政府的權宜之計。儘管現時科學證據都指出，若要達成2050年目標，全球需要在2030年之前把總碳排大減一半，但莫里森政府拒絕為2030年目標再定立新的承諾，而只維持艾博特（Tony Abbott）時期的2030年減排目標——由2005年水平減少26-28%。相比起來，其他西方發達國家顯得較為進取，英國、歐盟、美國分別把2030年目標定於50-63%不等，連莫里森口中所指「較不作為」的加拿大也把減排目標加碼至40%。

除此之外，在G20的發達國家之中，目前只剩澳洲、意大利、美國三個國家仍未就碳中和措施制訂法律。美國拜登（Joe Biden）政府準備綑綁式通過1.75億開支法案，其中至少預留5,500億用於氣侯政策；意大利預料在多項減排政策上，也須跟隨歐盟定立的標準。由此看來，澳洲在一眾發達國家「碳中和賽跑」之中是被拋離的一個。

澳洲氣候理事會（Climate Council）本月公布一項調查報告，指澳洲在削減溫室氣體排放、轉型擺脫化石燃料之上，為一眾發達國家之中表現最差。理事會研究部門主管Simon Bradshaw表示：「如果在這十年沒有激進的減排，莫里森政府2050年的零排放宣言只會是一個笑話。」

各國領袖即將出席格拉斯加舉行的COP26峰會，示威者扮成政治領袖人物抗議。（Reuters）

保守派力保煤礦產業

不願就減排作出大膽承諾，跟澳洲強大的煤礦產業有莫大關係。澳洲是全球第二大的燃料煤（thermal coal）出口國，該國資源部長Keith Pitt指出澳洲將會繼續煤礦產業，在2030年以後仍會繼續出口煤。由於煤是單一最大污染來源，COP26峰會主席夏瑪（Alok Sharma）希望推動各國承諾逐步放棄燃煤發電，不少發達國家已定下2030擺脫燃煤的目標。

然而，莫里森的保守派自由黨在推動碳中和目標上，亦要仰執政盟友「國家黨」（National）的鼻息，國家黨內不少人都反對氣候政策——皆因該黨的票倉為傳統農業及工業地區，包括礦業。

全球向着碳中和目標進發、逐步放棄煤電之際，對於澳洲而言在未來固然「損失慘重」。不過，澳洲大多數人口都居住於沿海地區，氣候變化所帶來的惡劣天氣對於沿海人口、農業及旅遊都會造成巨大影響。澳洲獨特而珍貴的生態環境亦深受全球暖化威脅，其中大堡礁珊瑚白化問題更是深受國際社會關注，聯合國教科文組織（UNESCO）今年更建議把大堡礁列入「瀕危」遺產，澳洲政府當時大表反對，更指事件是具政治考量，把矛頭指向委員會會議的主辧國中國。

高溫令全球生態系統受損，在澳洲大堡礁，有九成以上的珊瑚礁受白化影響。（Getty Images）

2019山火後 澳人更關心氣候問題

雖然海水暖化是全球氣溫上升所導致，保育大堡礁絕非澳洲一國之負任，但是從過去幾年，仍可見自由黨在減排上沒有誠意。大堡礁所在的昆士蘭州大型煤礦阿達尼（Adani）計劃儘管受盡爭議，但於2019年最終仍然獲批，專家批評該煤礦開採對會周邊造成非常嚴重的水污染，以及掠奪水資源。而早於2014年，澳洲政府就同意阿達尼項目在大堡礁附近建港，並允許煤礦在珊瑚礁水域傾倒廢水和廢渣。直至今年5月，聯邦法院才裁定政府當時評估出錯，擱置了煤礦的用水批文。

2019-2020的山火季節異常嚴重，造成生態災難。（Google Map）

而且，把問題政治化也改變不了澳洲面對氣候威脅的處境，過去15年，氣候變化早已成為澳洲政界爭議不休的議題，加上經歷了*2019年的嚴重山火，減排訴求的聲音更是越見響亮。而大堡礁作為該國著名生態景點，既是貢獻大量旅遊收入，更是澳洲人的自豪，使人民更加心繫到氣候暖化問題。

*注解：山火由2019年6燃燒至2020年5月，遍佈全國各州沿岸地區，燒毀逾1,863萬公頃土地，受災最嚴重為新南威爾士與昆士蘭州，該季山火直接及間接造成479人死亡，9300多座建築物損毁，大量樹熊死亡，經濟損失超過1,030億澳元。



《澳洲人報》周日公報民調顯示，自由-國家黨執政聯盟的民望下跌至46%，為三年來低，在野工黨支持率卻拉開至54%。民調其中一個重點是，澳洲民眾渴望加強氣候政策，47%人表示減排應該優先於能源價格問題。相比2018年，64%受訪者認為能源價格為優先議題，僅24%認為減少溫室氣體較重要。另一項由Essential進行的新近民調則顯示，42%的受訪者認為澳洲在對抗氣候改變上做得不夠。

莫里森政府突然宣布實現碳中和的重大承諾，只是為了在COP26峰會上，虛應一下國際社會，還是只是自身民調不振的「條件反射」？但願這張不會只是政治掛帥的空頭支票。