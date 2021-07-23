世界遺產委員會推遲2年決定是否將澳洲大堡礁列作瀕危

澳洲7月23日獲得足夠的國際支持，澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）暫時免被聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會列入《世界瀕危遺產名錄》。



委員會23日開會，稱推遲到2023年再決定，並派出監察團前往澳洲，確定如何管理氣候變化的影響。

21日個委員會國家中，16個支持這個安排，僅挪威稱應將大堡礁列作瀕。委員會通常以協商一致的方式做出決定。

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澳洲環境部長蘇珊・利（Sussan Ley）以視像形式出席會議，稱澳方僅向委員要求2件事，讓專家有時間親身去看看澳洲對保育大堡礁的承諾及管理、大堡礁的現狀，以及在為最終氣候政策提供一個一致的框架，讓所有世界遺產應對氣候變化的影響。

UNESCO在6月21日公布的一份報告草案，建議委員會將大堡礁列入瀕危世界遺產，並指當地的珊瑚數量急劇地減少。澳洲反對，質疑這建議有政治動機。

中國教育部副部長、中國聯合國教科文組織全國委員會主任田學軍7月18日稱，提議與中國和澳洲的政治緊張關係無關。