美國大選｜賀錦麗同意9月10日與特朗普辯論　民調指領先優勢擴大

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）8月8日舉行記者會，稱已同意參加9月份的3場總統辯論，正在等待民主黨對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）回應，他希望對方會同意。美國廣播公司（ABC）隨後表示，兩人已確定9月10日參加該電視台舉辦的辯論。



2024年8月3日，共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大與共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance，不在圖中）舉行的競選集會上指向現場觀眾。（Reuters）

特朗普提出3次辯論

特朗普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行記者會，稱將出席3場總統辯論，分別為9月4日由霍士（Fox）、9月10日由美國廣播公司（ABC），以及9 月25日由舉辦。至於副總統候選人的辯論，會由哥倫比亞廣播公司（CBS）負責，但他未透露任何更多細節。

賀錦麗在網上表示，期待9月10日的辯論，稱特朗普「終於作出承諾」，又稱願意為其他辯論進行商討。

圖為2024年8月7日，美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在密西根州出席競選集會。（Reuters）

據益普索（Ipsos）8日公布的最新民調顯示，自7月底以來，賀錦麗對特朗普的領先優勢已經擴大。最新以42%支持度，多於特朗普的37%，雙方差距5個百分點。路透社與益普索上月22日至23日的調查顯示，賀錦麗的支持率為37%，領先特朗普3個百分點。

特朗普8.12接受馬斯克訪問

另外，特朗普8日在記者會上證實，8月12日晚會接受富豪馬斯克（Elon Musk）的訪問，稱對方勇敢表態支持他。他又重申，總統拜登（Joe Biden）是「國家歷史上最差總統」，副總統賀錦麗也在民眾中排名墊底。他指國家陷於危險關頭，警告國家面臨經濟衰退危機，再次批評賀錦麗及對方副手、現任明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）是「激進左翼分子」。

圖為2024年8月8日，位於美國佛羅里達州西棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）。（Reuters）

對於賀錦麗近日集會參加者眾多，特朗普稱自己的集會參加人數也大幅增加，強調支持充滿熱情。

他又認為，墮胎權議題的注目度已下降，稱當中很多問題已獲解決，多數人都支持由各州自行決定墮胎權。