美國大選｜賀錦麗首與副手出席集會　Tim Walz：昐與萬斯進行辯論

美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）8月6日在競選活動上說，他「迫不及待」想和共和黨副總統候選人萬斯（J.D. Vance）進行辯論。



路透社6日報道，致力推動學校免費午餐和氣候變化等進步議程的沃爾茲當日晚上與民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）一起到搖擺州賓夕法尼亞開展競選活動。

2023年6月15日，美國明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）在社交媒體分享照片。他在同年3月17日簽署法案，讓明尼蘇達州所有公立學校為學生提供免費早午餐。（X@GovTimWalz）

他在賓夕法尼亞州費城天普大學（Temple University，又譯坦普爾大學）向1萬多名喧鬧亢奮的支持者發表講話，介紹自己在內布拉斯加州（Nebraska）小鎮的成長經歷、在國民警衛隊服役24年的經歷，還有他之前擔任高中社會學老師和足球教練的經歷。

沃爾茲說：「是我的學生鼓勵我競選公職。他們看到我希望灌輸給他們的價值觀，維護共同利益的承諾，不要小看一個人所能帶來的改變。」

他抨擊共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他的副手萬斯，預示平易近人的沃爾茲將如何扮演副總統候選人的傳統「攻擊」角色。

2024年8月3日，美國佐治亞州亞特蘭大，美國共和黨副總統候選人參議員萬斯與共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（不在圖中）一起舉行競選活動，並發表講話。（Reuters）

沃爾茲說，特朗普「嘲笑我們的法律，製造混亂和分裂」，他也談到特朗普首次擔任總統的表現，「他面對冠病危機一籌莫展，把我們的經濟搞得一團糟，還有，特朗普執政時我們的暴力犯罪率上升，這還不包括他自己犯下的罪行。」

沃爾茲7月23日為特朗普和萬斯倡導的政策貼上「荒唐古怪」（weird）的標籤，而受到廣泛關注。他曾警告，如果特朗普再次掌權，將給美國中產階級家庭帶來災難的後果。

圖為2024年8月6日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其副手、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）出席費城的競選集會。（Reuters）

與沃爾茲一起到費城競選集會的賀錦麗6日晚對熱烈歡呼的支持者說：「我們要捍衛我們最基本的自由，為我們的未來而戰。」

賀錦麗6日上午宣布沃爾茲為她的競選搭檔後，她的競選團隊表示，到當天晚上，他們已收到超過2000萬美元的捐款。

賀錦麗和沃爾茲6日起展開五天的密集競選活動，走訪各搖擺州。

本文獲《聯合早報》授權轉載

