特朗普倘敗選 拜登：對政權和平轉移毫無信心 美國或有一場血浴
撰文：聯合早報
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美國總統拜登（Joe Biden）說，如果共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）2024年輸掉大選，他沒有信心能夠和平轉移政權。
拜登8月7日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時，被問及是否有信心在2025年1月實現權力和平移交時說：「如果特朗普輸了，我一點信心都沒有。」
81歲的拜登7月21日宣布退選，支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）為民主黨出選。他在採訪中說，應該嚴正看待特朗普在競選期間有關不會接受敗選的暗示。「他是認真的，他說如果我們（共和黨）輸了，就會有一場血浴（bloodbath）。」
拜登長期以來視特朗普為美國民主的威脅。他強調：「你不能只在贏了的時候才愛你的國家。」
截至7日傍晚，特朗普的競選團隊沒有回應置評請求。
特朗普2024年3月在談論經濟政策時說，如果他在2024年大選中落敗，「這個國家將面臨一場血浴」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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