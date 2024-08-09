旅美大熊貓「雲川」「鑫寶」正式亮相加州動物園

美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）將8月8日定為「加州熊貓日」，以慶祝旅美大熊貓「雲川」和「鑫寶」同日在加州聖迭戈動物園（San Diego Zoo）與遊客見面。



紐瑟姆7日在聲明中說，大熊貓的研究與保護合作是加州與中國長期以來為實現共同目標所作的努力之一。作為美國人口最多、經濟規模最大的州份，加州與中國有着堅實的夥伴關係基礎和深厚的文化經濟聯繫。他鼓勵加州民眾到聖迭戈動物園來看大熊貓，希望這對「友誼使者」能進一步推動雙方的交流合作。

廿多年來首對赴美的大熊貓「雲川」和「鑫寶」搭乘包機於6月27日抵達洛杉磯國際機場，隨後轉運至加州南部的聖迭戈動物園進入隔離檢疫期。

旅美大熊貓鑫寶8月7日亮相加州聖迭戈動物園。（REUTERS）

新華社報道，聖迭戈動物園是全美吸引遊客最多的動物園之一。為迎接這兩隻大熊貓的到來，聖迭戈動物園將原先的熊貓館面積擴大了四倍，並仿照中國地質構造，在園中建造了與大熊貓棲息地相近的「山脈、峽谷和懸崖」。專家們說，改造後的「熊貓嶺」，不僅為「雲川」和「鑫寶」提供了更大的活動空間和更好的生活舒適性，而且有利於提升遊客的參觀體驗並展開科普教育。

中國新聞社報道，聖迭戈動物園是美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構。隨着「雲川」和「鑫寶」落戶聖迭戈動物園，新一輪中美大熊貓保護合作正式開啟。