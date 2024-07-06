大熊貓福寶歸國3個月後重遇姜爺爺　一舉動讓粉絲無比感動

韓國首隻自然繁育誕生的大貓熊「福寶」4月因合約期滿離開韓國，前往中國四川神樹坪基地。福寶在韓國時由飼養員姜爺爺（姜哲遠）悉心照料，他們之間的暖心互動感動許多粉絲。別離3個月後，姜爺爺7月4日、5日赴神樹坪基地探望福寶。當福寶聽到呼喚時還主動靠近他，似乎仍認出相處多時的姜爺爺。



韓國《東亞日報》7月5日報道，福寶經過漫長的檢疫期與適應期，於6月12日在神樹坪基地正式亮相，許多粉絲已期盼姜爺爺何時前往探望福寶。

韓國首隻自然繁育誕生的大貓熊「福寶」6月12日在中國四川神樹坪基地正式亮相。前飼養員姜爺爺7月4日、5日前往神樹坪基地探視福寶。（三星物產網站）

前飼養員姜爺爺7月4日、5日前往神樹坪基地探望福寶。（三星物產網站）

愛寶樂園5日發布消息，講述姜爺爺7月4日、5日都在神樹坪基地探視福寶的情況，姜爺爺隔着圍欄看着在樹洞上睡覺的福寶，表情相當慈愛，姜爺爺也看到福寶在水池玩耍、探索草地與攀爬上大木桌的一舉一動。

姜爺爺親眼看到福寶住的地方後表示，看到福寶生活的地方很好，中國當地飼養員也非常盡心照顧福寶，他感覺很欣慰及放心，以後有機會將再來看福寶。

前飼養員姜爺爺7月4日、5日前往神樹坪基地探望福寶。（三星物產網站）

韓國首隻自然繁育誕生的大貓熊「福寶」6月12日在中國四川神樹坪基地正式亮相。前飼養員姜爺爺7月4日、5日前往神樹坪基地探視福寶。（三星物產網站）

愛寶樂園透露，詳細相聚過程9日將在Youtube頻道公開。

福寶是2020年7月20日在韓國自然繁殖出生的第一隻大熊貓，受到中韓兩地大眾的極大關注和喜愛。

↓ 飼養員過去與福寶的互動 ↓

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