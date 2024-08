以色列財長稱讓200萬加沙人餓死或是合理　歐盟：極其可恥

以色列財政部長斯莫特里赫(Bezael Smotrich)8月5日說,該國在人質獲釋前,導致200萬加沙平民餓死可能是「合理且合符道德的」。他指的人質,是2023年10月7日哈馬斯越界突襲以色列然後擄人的事件。多國對他的言論強烈譴責。



《以色列時報》8月5日引述斯莫特里赫出席右翼媒體《今日以色列報》(Israel Hayom)在Yad Binyamin主辦會議上說:「我們讓援助進來(加沙)是因為別無選擇,」

在當前的全球現實中,我們是無法戰勝的。在我們的人質被送回來之前,沒人會讓我們造成200萬平民死於飢餓,即使這可能是合理且合符道德的。

英語原文對照:“We can't, in the current global reality, manage a war. Nobody will let us cause 2 million civilians to die of hunger, even though it might be justified and moral, until our hostages are returned."

拜登政府7日稱言論令人震驚,帶頭譴責。歐盟8月7日發聲明譴責,稱斯莫特里赫的言論「無恥至極」(beyond ignominious),表明其對國際法和人類基本原則的蔑視。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)在其社交媒體X上發文稱,「故意讓平民挨餓是戰爭罪,斯莫特里赫部長提倡這樣做是極其可恥的。

歐盟期望以色列政府明確與斯莫特里赫的言論劃清界線,同時敦促以色列執行聯合國安理會相關決議和國際法院具有約束力的命令,確保全面、不受阻礙地提供人道主義援助。

以色列財政部長斯莫特里赫(Bezael Smotrich)(圖源:以色列政府網站)

該報8月8日引述美國務院發言人在發給該報的聲明:「我們對這些言論感到震驚,並重申這種言論是有害且令人不安的。」

聲明又重申美總統拜登(Joe Biden)及美國務卿布林肯(Antony Blinken)已多次強調須終結加沙的人道危機,為援助物資與基本服務進入當地掃除所有障礙。

法國外交部表示,這些評論「令人髮指」和「不負責任」。

2024年8月6日,名為Maisa Al-Ghandour的巴人女童與她兩名手足和母親在以色列的襲擊中受傷。圖為她在位於加沙地帶南部汗尤尼的斯納賽爾醫院(Nasser hospital)內哭泣。(Reuters)

