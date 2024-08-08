伊朗遲未報復以色列　真主黨稱屬心理戰　美媒：拜登外交努力奏效

中東局勢持續緊張，伊朗及其盟友雖誓言報復以色列，卻仍未展開大規模攻擊。黎巴嫩真主黨8月6日表示，遲遲未進攻以色列屬「心理戰」的一部份。美媒同日報道，拜登政府敦促伊朗重新考慮對以色列報復的外交努力或已奏效，預計伊朗不會馬上發動襲擊。



《華盛頓郵報》6日報道，拜登政府正通過各種外交渠道，試圖遊說伊朗放棄對以色列的軍事襲擊。

報道引述消息人士稱，美國官員已透過瑞士駐伊朗大使館及伊朗駐聯合國代表團向德黑蘭發訊號指，如果哈馬斯前領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）死亡是以色列秘密行動造成，而非大規模襲擊的一部份，且沒任何當地公民死亡，伊朗應該重新評估發動軍事報復的計劃。

圖為2024年7月31日，黎巴嫩港口城市西頓市（Sidon）有示威者上街，譴責哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日遇刺身亡事件。（Reuters）

報道指，美國預計伊朗會仍然會對哈尼亞被殺一事作出回應，惟似乎已經重新調整態度，不會馬上對以色列發動襲擊。

真主黨：等待是「懲罰」一部份

美媒6日報道真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）表示，真主黨將不顧後果地對以色列作出報復，但讓其在恐懼中等待是懲罰的一部份。

圖為2024年8月6日，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話。（Reuters）

納斯魯拉稱：「以色列的政府、軍隊、社會、定居點佔領者都在等待，而這些等待正是戰鬥的一部份。」