中國金屬被指產能過剩 加拿大生產商促政府加徵對華金屬關稅
撰文：聯合早報
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加拿大鋼鐵和鋁生產商敦促政府立刻對中國產品徵收新關稅，並稱來自中國的金屬正大量湧入加拿大市場，當地就業因此面臨威脅。
據彭博社8月9日報道，加拿大鋼鐵生產商協會主席兼行政總裁科布登（Catherine Cobden）8日在渥太華舉行的新聞發布會上說，美國和墨西哥已經着手提高對中國鋁和鋼徵收關稅。
她說：「中國不按規則辦事。政府不應抱有任何幻想。我認為鋼鐵行業就是一個非常鮮明的例子。十多年來，我們一直感受到中國產能過剩所造成的破壞性影響。」
此前，加拿大就限制中國電動車進口的措施公開徵求意見，30天徵求期於8月初結束。上述限制措施包括評估上調關稅，以便跟美國和歐盟步調一致。加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）在磋商期間與鋼鐵和鋁生產商會面，似乎也正在考慮對電動車以外的產品徵稅。
目前，加拿大政府正在評估意見徵詢結果，尚未透露何時宣布決定。
彭博社對加拿大統計局數據的計算結果顯示，加拿大2023年從中國進口的鋼鐵及鋁產品總額約為56億加元（約317億港元）。雖然這低於2022年近72億加元的進口額，但比2010年至2020年期間的平均水平高出近70%。
數據顯示，加拿大2023年從中國進口的鋼鐵和鋁產品數量是平均水平的兩倍多。
加拿大鋁業協會主席兼行政總裁西馬德（Jean Simard）在新聞發布會上說，美國和墨西哥所採取的徵稅行動，使加拿大成為中國進入北美唯一的免關稅入境點。他擔心這將對加拿大最重要的貿易夥伴美國造成傷害，並最終損害加拿大自己的利益。
2024年以來，「產能過剩」已成為中國與西方國家交鋒的新領域。方慧蘭曾指責中國實行「蓄意的、國家主導的產能過剩政策」。
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