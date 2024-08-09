中國金屬被指產能過剩　加拿大生產商促政府加徵對華金屬關稅

加拿大鋼鐵和鋁生產商敦促政府立刻對中國產品徵收新關稅，並稱來自中國的金屬正大量湧入加拿大市場，當地就業因此面臨威脅。



據彭博社8月9日報道，加拿大鋼鐵生產商協會主席兼行政總裁科布登（Catherine Cobden）8日在渥太華舉行的新聞發布會上說，美國和墨西哥已經着手提高對中國鋁和鋼徵收關稅。

她說：「中國不按規則辦事。政府不應抱有任何幻想。我認為鋼鐵行業就是一個非常鮮明的例子。十多年來，我們一直感受到中國產能過剩所造成的破壞性影響。」

5月14日，拜登向包括電動車、太陽能板、鋰電池等一系列中國商品加徵關稅。（Reuters）

此前，加拿大就限制中國電動車進口的措施公開徵求意見，30天徵求期於8月初結束。上述限制措施包括評估上調關稅，以便跟美國和歐盟步調一致。加拿大財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）在磋商期間與鋼鐵和鋁生產商會面，似乎也正在考慮對電動車以外的產品徵稅。

目前，加拿大政府正在評估意見徵詢結果，尚未透露何時宣布決定。

彭博社對加拿大統計局數據的計算結果顯示，加拿大2023年從中國進口的鋼鐵及鋁產品總額約為56億加元（約317億港元）。雖然這低於2022年近72億加元的進口額，但比2010年至2020年期間的平均水平高出近70%。

2022年5月6日，加拿大安大略省，圖為Stelco鋼鐵廠一景。（Reuters）

數據顯示，加拿大2023年從中國進口的鋼鐵和鋁產品數量是平均水平的兩倍多。

加拿大鋁業協會主席兼行政總裁西馬德（Jean Simard）在新聞發布會上說，美國和墨西哥所採取的徵稅行動，使加拿大成為中國進入北美唯一的免關稅入境點。他擔心這將對加拿大最重要的貿易夥伴美國造成傷害，並最終損害加拿大自己的利益。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

2024年以來，「產能過剩」已成為中國與西方國家交鋒的新領域。方慧蘭曾指責中國實行「蓄意的、國家主導的產能過剩政策」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

