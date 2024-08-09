韓國調查金建希收Dior袋案反貪高官倒斃寓所　不屍檢以無嫌疑結案

綜合《韓民族日報》、韓聯社和韓國新聞網站「ohmynews」報道，當地時間8月8日，韓國國民權益委員會負責反腐工作的一名高級官員被發現在家中死亡。據悉，該官員曾主持調查韓第一夫人金建希收受名牌包事件。他曾就此事件的結案向熟人訴苦：「做了違背良心的事情，感到很痛苦。」



韓媒並未透露該官員的具體姓名。當地時間9日，韓國大田地方檢察廳表示，考慮到未發現犯罪跡象以及對死者家屬的尊重，決定不進行屍檢。因此，負責該案件的警察署也將以「無嫌疑」為結論結案。

報道稱，該官員的死亡引發了韓國政界人士的怒火，前國民力量黨議員劉承旼發文稱「對這個國家是否正常感到擔憂。」

圖為2023年3月1日，韓國總統尹錫悅與夫人金建希一同在首爾出席「三一運動」（日本殖民統治時期朝鮮半島爆發的一次大規模民族解放運動）104周年紀念活動，舉起國旗歡呼。（Photo by Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images）

據報道，當地時間8月8日上午9時50分許，該官員的下屬在世宗市一公寓內發現前者死亡後報警。該下屬表示，由於該官員沒有上班，也聯繫不上，自己才到公寓尋找，結果發現其已死亡。

當地警方在現場找到了被認為是遺書的紙條，但其中並沒有說明具體理由，只是訴說了身心的痛苦。

韓聯社報道顯示，該官員家屬8日當天一起確認了遺書。

當地時間9日，韓國大田地方檢察廳表示，考慮到未發現犯罪跡象以及對死者家屬的尊重，決定不對遺體進行屍檢。因此，負責該案件的警察署也計劃以「無嫌疑」為結論結案。

報道稱，葬禮預計將於當地時間10日上午8時舉行。

「ohmynews」報道顯示，據韓國國民權益委員會透露，該官員主持了金建希收受名牌包事件、前共同民主黨黨首李在明使用應急直升機等事件的調查。

當地時間6月10日，以「無違法行為」結束金建希收受名牌包事件時，該官員出席了國民權益委員會全體會議。當地時間7月24日，他還前往韓國政務委員會，就金建希事件回答了相關議員的提問。

《韓民族日報》稱，他最近就金建希收受名牌包事件被要求結案一事向熟人訴苦：「做了違背良心的事情，感到很痛苦。」據悉，他認為此案應該移交檢察機關。

此前，就金建希收受名牌包的舉報案，韓國國民權益委員會做出了被舉報人「無違法行為」的決定並結案。曾是該死亡官員上級的國民權益委員會副委員長兼事務處長鄭勝允表示，《關於禁止接受不正當請託和財物的法律》並無涉及公職人員配偶的處罰規定，因此全會決定結案。

一位經常與該官員聯繫的朋友在與《韓民族日報》通話時表示，該官員6日通過短訊說「最近我們讓大家失望了，很抱歉」。

這位朋友自述與該官員在防止腐敗相關業務中認識，關係非常密切，還稱該官員曾酒後打電話給他，就國民權益委員會高層要求讓金建希收受名牌包事件結案一事表示「雖然我的想法不同，但我不能反對，很辛苦」。

圖為首爾三星（Samsung）總部外的韓國國旗，攝於2024年2月5日。（Getty Images）

「ohmynews」稱，該官員的死亡引發了一些韓國政界人士的怒火。

前國民力量黨議員劉承旼當地時間8日在社交平台上發文稱「對這個國家是否正常感到擔憂」。他認為，應該對國民權益委員會結束金建希案的整個決策過程進行調查。

他指出，「只有讓公職人員根據法律和規範、良心和常識行使職權，國家才能正常運轉，正義才能得到聲張，這就是政治的責任」。

當地時間9日，韓國國民力量黨國會議員安哲秀在社交平台上表示，8日，突然接到韓國國民權益委員會公職人員的訃告。

安哲秀首先將矛頭指向在野黨，他表示，雖然有很多猜測，但應首先考慮死者家屬的情緒，不該把死者的死當作政治手段。

他還稱，「執政黨和在野黨都應該反省一下，是不是將對方妖魔化並拼命鬥爭，以至於將夾在中間的公職人員逼到了懸崖邊。」

「現在應該停止極端對抗和仇恨政治。」他說，「不該讓優秀的公職人員因政治紛爭而遭受痛苦。」

此前報道顯示，金建希2022年6月從旅美牧師崔在永（音）處收受名牌香水及化妝品，同年9月收受價值相當於300萬韓元（約合人民幣1.6萬元）的名牌包。去年12月19日，公民團體「參與連帶」向國民權益委員會檢舉尹錫悅、金建希和崔在永。

金建希曾在2021年12月26日就其過去的不當行為公開道歉。她承認自己在2007年和2013年在向水原女子大學和安陽大學提交的簡歷中進行了虛假陳述，包括虛構其在韓國遊戲產業協會的職務經歷和獲獎記錄，並表示對此感到羞愧。金建希請求公眾的原諒，並承諾如果尹錫悅當選總統，她將專注於「忠實地扮演他的妻子」這一角色。

尹錫悅今年5月9日舉行就職兩周年記者會時，首次就妻子涉嫌收受名牌包事件道歉。尹錫悅表示，金建希此舉是「不明智的舉動」，為此他向國民表示歉意。

在韓國國民權益委員會公布結果之前，韓國輿論便普遍認為，金建希很有可能被「無嫌疑」處理。韓最大在野黨共同民主黨相關人士此前表示，「如果是金惠景女士（共同民主黨黨首李在明的妻子），應該會被傳喚起訴吧。如果沒有針對金建希女士的傳喚，還不如不調查。」

韓國大田地方檢察廳9日決定不為死者進行屍檢，世宗南警察署計劃在不提出指控的情況下結案。韓國反貪會6月9日宣布金建希沒有違法，並結束對她的調查。

本文獲《觀察者網》授權轉載

