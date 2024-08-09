巴黎奧運｜韓國冷面女槍手金藝智記者會上突然暈倒　需送院檢查

巴黎奧運射擊項目除了有「瀟灑土耳其大叔」成為話題人物外，女子10公尺空氣手槍項目銀牌得主、31歲南韓選手金藝智（音譯，김예지）以「冷臉開槍」的形象同樣引起話題。不過她8月9日回國受訪時就突然暈倒，經搶救10分鐘後已恢復意識。



韓國《中央日報》9日報道，金藝智早前回國後，9日於全北一個射擊練習場早上會見傳媒，惟她在記者會上突然抽搐和暈倒，當局立即為她實施心肺復甦術（CPR）急救。她之後恢復知覺，並送院檢查。

韓國女子射擊運動員金藝智8月9日在記者會上暈倒，經搶救後清醒。當局安排她入院檢查。（viva100.com 網站截圖）

受事件影響，記者會被迫取消。金藝智的教練表示，今次是對方第一次發生這種情況，指她沒有慢性疾病，估計可能是由於7月中開始行程緊湊，疲勞累積加上現場有大批傳媒採訪而導致緊張引起。

當局亦推測金藝智暈倒是與太過疲勞有關，未來會繼續觀察對方的情況。

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