韓國首爾為拼生育引入菲傭　超高月薪惹爭議

韓國首爾市最近引進了100名菲律賓家務護理人員，以鼓勵生育並緩解因生育導致的女性勞動參與減少的問題。不過，這些菲籍護理人員的工資將按照韓國最低工資標準支付，每月至少2,060,740韓元（即約11,700港元），高工資引發了爭議。



參加由韓國僱傭勞動部和首爾市政府聯合推動的「外籍家政服務人員試點項目」的100名菲律賓護理人員周二（8月6日）抵達仁川國際機場。

該項目最初由首爾市長吳世勳提議，他到新加坡考察後受到啟發，希望借鑑新加坡以低工資僱用育兒保姆的制度。

6日抵達韓國的菲傭Glory（32歲）告訴韓媒：

我在菲律賓大學學了行銷。我有家務管理師執照，想多了解韓國文化，所以來了這裏。想賺多一點的錢，回國做生意，希望幫助家人，再繼續讀研究所。

菲籍護理人員將接受160小時培訓，為期四周，培訓內容包括安全保健、基礎生活常識，以及文化和韓語培訓。她們將於9月3日開始提供家政服務，每周至少工作30小時，可工作到2025年2月。

據了解，截至8月6日，共有651戶家庭提出申請，政府將優先滿足單親、多子女、雙職工、孕婦家庭。

困擾不少發達國家的生育率低迷問題上，韓國早也成為突出案例，政府出盡辦法鼓勵生育。（Getty/file）

不過，這些外籍家政服務人員的薪酬問題，在韓國國內引發爭議。

據了解，菲律賓護理人員的工資將按照韓國最低工資標準（2024年最低時薪為9860韓元）執行，包括四大社會保險在內，每天僱傭八小時的話，月薪為238萬韓元（約13,493港元）。雖然政府宣傳「比民間服務便宜約20%」，但考慮到韓國三人家庭的中等收入為471萬韓元，實際上要分出收入的一半來請人。

編按：參照香港，由2023年9月30日起，本港外傭的規定最低工資為每月4,870元。



育有7歲女兒的金姓上班族媽媽（41歲）說：「如果請韓國或中國東北的朝鮮族阿姨，月薪是250萬至400萬韓元（約14300至22,900港元）。雖然請菲傭比她們便宜，但我認為每月能夠負擔200多萬韓元的人應該不多。」

韓國政府說，比韓國先實行該制度的新加坡和香港向外籍家政人員支付低於本國國民最低工資水平的工資。但新港讓家政人員入住各家庭工作。但韓國在試點項目期間，菲籍家政人員將住在宿舍，以便適應新環境。

此外，輿論認為，家務護理人員通常是50至60多歲韓國婦女的重要工作崗位，外籍人員可能會逐漸佔據本地家政市場，剝奪韓國人的工作機會。因此，這一措施是否能夠有效地鼓勵生育、減輕女性壓力，還有待觀察和評估。