涉美國會騷亂襲警　加州政治暴力前科男判囚20年

美國國會2021年1月6日騷亂事件，當地法院8月9日裁定一名疑犯David Dempsey襲警罪成，判監20年。David Dempsey在2021年8月被捕，並有政治暴力前科，曾在國會騷亂前的2場示威中襲擊他人。



檢察官形容Dempsey是美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持者中最暴力的成員之一，指控他用金屬拐杖襲擊一名警員的頭部，還用胡椒噴霧和武器襲擊警察。檢察官在法庭文件中寫到，襲擊令警察感到「喘不過氣來，擔心自己會失去意識並被暴徒制服。」

2021年1月6日，美國華盛頓，圖為法庭文件展示疑犯David Dempsey當日使用金屬拐杖襲擊一名警察。（截圖美國區域法院判刑備忘錄）

美國區域法院法官蘭伯思（Royce Lamberth）形容Dempsey犯案「非常惡劣」，並指疑犯有前科，在2019年和2020年示威中襲擊他人，因而做出判決。

2021年1月6日，美國華盛頓，圖為法庭文件展示疑犯David Dempsey當日使用胡椒噴霧襲擊一名警察。（截圖自美國區域法院判刑備忘錄）

英國《衛報》8月9日報道，美國國會騷亂後有超過1,400人被控，其中逾900人已被定罪和判刑。美國極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）前領袖塔里奧（Enrique Tarrio）2023年9月5日被判入獄22年。