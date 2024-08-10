美國研究指TikTok對華負面內容少於競爭對手　公司發言人：不實

美媒8月10日報道，一項新研究發現，與其他社交媒體競爭對手相比，在TikTok更難找到譴責或負面描述中國侵犯人權行為的短視頻。



彭博社10日稱，研究表明美國用戶在TikTok搜索關鍵詞或短語所獲得的中國歷史可能不完整。

美國拉格斯大學（Rutgers University）Network Contagion Research Institute於8日公布的一項新研究，搜索「天安門」「西藏」「維吾爾」等關鍵詞的美國TikTok用戶看到的反中國內容，比在美國Meta的Instagram、Alphabet Inc的YouTube看到的要少。

2020年1月6日，一個TikTok標誌顯示在電話上。（Reuters）

分析師在TikTok、Instagram和YouTube平台創建24個新賬戶，以複製在社交平台註冊的美國青少年使用體驗。研究發現，在搜索通常與中國侵犯人權行為有關的關鍵詞時，TikTok演算法顯示的正面、中性或不相關內容的百分比高於Instagram和YouTube。

NCRI主任兼首席科學官芬克爾斯坦（Joel Finkelstein）說：「TikTok與其他社交平台的不同在於，有關中國侵犯人權的準確訊息最成功的被屏蔽。」

NCRI同時進行的另一項調查顯示，每天使用TikTok三小時或更長時間的人，對中國人權記錄的看法明顯比非TikTok用戶更為正面。

美國拉格斯大學（Rutgers University）Network Contagion Research Institute於2024年8月8日公布的一項新研究顯示，每天使用TikTok三小時或更長時間的人，對中國人權記錄的看法明顯更為正面。（NCRI網站）

TikTok發言人駁斥調查結果

TikTok發言人駁斥NCRI的調查結果，稱創建TikTok新賬戶並搜索這些關鍵詞不能反映真實用戶在TikTok的體驗。他指TikTok提供的服務比競爭對手更新穎，而且其中一些事件是在很久以前發生的，當時TikTok還不存在。

TikTok一名發言人在聲明中說：「這項未經同行評審、存在缺陷的實驗，顯然是為了得出錯誤、預先確定的結論而設計。創建虛假賬戶按訂明的方式使用TikTok，並不能反映真實用戶的體驗，就像這項所謂的研究並不反映事實或現實情況一樣。」

2019年11月7日拍攝的這張插圖中，一個人拿著一部帶有TikTok標誌的手機。 （Reuters）

TikTok為總部位於北京的字節跳動所有，面臨美國立法者和監管機構的嚴格審查，他們擔心中國政府對這款社交媒體應用的影響及對美國國家安全的潛在威脅。美國總統拜登4月24日簽署一項法案，限令字節跳動在2025年1月19日之前出售TikTok，否則TikTok將在美國被封禁。

本文獲《聯合早報》授權轉載

