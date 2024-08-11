菲越首度聯合海上演習　中國學者：越菲或排除中國作海上劃界談判

在與越南舉行了史上首次海警聯合演習後，菲律賓海岸警衛隊稱將派遣一艘艦艇前往越南，聯合開展更多的海上行動。對於菲越兩國強化合作，中國官方至今僅低調回應。



受訪學者認為，菲越兩國相關合作明顯針對中國，且只會逐步加強；中國反應較為克制，主要是因為越南。

菲律賓海岸警衛隊星期五（8月9日）晚上在社交媒體臉書上發表聲明稱，將對越南派遣海岸警衛隊艦艇前往馬尼拉進行首次港口訪問的「善意姿態」予以回報，計劃在今年晚些時候派遣一艘艦艇前往越南，以加強雙方持續合作，進一步測試海上執法和搜救行動的協作能力。

菲越兩國海警星期五舉行了史上首次聯合演習，內容包括消防、救援和醫療響應模擬演練等。

兩國與中國在南中國海都有主權糾紛，儘管如此，菲律賓海岸警衛隊發言人巴利洛說，演習表明兩國可以合作。

越通社的報道則說，聯合演習重申了越南黨和國家在促進經濟發展的同時維護主權、確保安全和維持國家海域秩序的一貫政策。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）1月曾訪問越南，兩國同意加強海警合作。越南6月份提出與菲律賓就重疊的海洋主張舉行會談。7月份，菲律賓和越南分別向聯合國提出對擴展大陸架的主權要求，以承認他們在南中國海200海里專屬經濟區以外的權利。

圖為2024年7月30日，菲律賓總統小馬可斯在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）與美國務卿布林肯（Antony Blinken，不在圖中）舉行會議。（Basilio Sepe/Pool via REUTERS）

對於菲越海警演習，中國官方僅有國防部在7月25日的例行記者會上應詢時不點名稱，有關國家間的軍事合作不應針對第三方或損害第三方利益，不應損害地區國家間的互信或破壞地區和平穩定。

中國媒體對菲越海警演習報道寥寥，《環球時報》星期六（8月10日）刊文稱，西方認為菲越演習劍指中國是「過度解讀」，並引述專家稱菲越軍事合作是「兩個主權國家之間的正常行為」，「並不直接與海上爭議問題相關」。

據路透社8月5日引述一家南中國海問題研究機構的消息報道，解放軍一架「無偵-10」偵察攻擊型無人機8月2日曾從海南島起飛，沿着越南海岸線一直飛行到越南南部的芽莊才返回海南。據報道，這是該研究機構多年來首次發現中方的此類行動。

中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波對《聯合早報》分析，越南與菲律賓毫無疑問會在南中國海問題上加強合作，甚至不排除兩國按照南中國海仲裁案2016年的裁決結果進行劃界談判的可能性。

一名不願具名的中國學者則說，中國與菲律賓之間的海上摩擦不斷，對彼此的態度都很強硬，菲越兩國海警這次聯合演習和加強合作，中國的反應卻相對克制，主要是因為越南。

2024年6月26日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會晤越南總理范明政（新華社）

中越關係特殊，中國國家主席習近平2023年12月訪問越南時便宣佈兩國攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體，被視為發出中越共同推進社會主義事業發展、壯大世界社會主義力量的訊號。越南領導層因越共中央總書記阮富仲7月去世出現人事變動後，中國也在關注越南外交政策是否會有所調整。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院訪問研究員阮清江接受英國廣播公司（BBC）訪問時認為，越南無意捲入與大國的衝突當中，將繼續以「不介入大國博弈」但「戰略自主」為基本立場，在維護國家利益的同時與所有鄰國建立友好關係。

另一方面，據法媒報道，菲律賓軍方星期六發表聲明強烈譴責中國空軍兩架軍機在黃岩島（又譯斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）採取「危險的挑釁行動」，稱中國戰鬥機在一架進行海上巡邏的菲空軍螺旋槳飛機的航道上進行了危險機動並投擲了照明彈。

對於菲方最新指控，解放軍南部戰區當天回應稱，是菲律賓空軍一架NC-212型機不顧中方反覆警告，執意非法闖入中國黃岩島空域，干擾中國正常演訓活動在先。

本文獲《聯合早報》授權轉載

