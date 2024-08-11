極少數人的遊戲：「搖擺州」與美國大選

按：本文簡單介紹美國大選裏的「搖擺州」情況。哪些州是「搖擺州」；能夠以什麼樣的「驚人方式」決定美國大選。制度是否存在不合理性，以及能否改革等。



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【目錄】

一、「搖擺州」決定大選結果

二、七個關鍵的「搖擺州」（2020年案例）

三、「搖擺州」把大選變成了極少數人的遊戲

四、美國總統選舉制：不合理性以及能否改革？

五、2024年美國總統大選的真正核心

【正文】

一、「搖擺州」決定大選結果

對美國政治有一定了解的觀眾都清楚：

美國總統大選雖為全民投票，但各州選民的選票都要全數轉化為「選舉人團」（electoral college）給出的「選舉人票」（electoral votes）。 「選舉人團」是美國總統選舉裏的一個制度傳統（本文不展開），各州「選舉人票」因人口規模而異，人口大州「選舉人票」多，人口小州則票數少（但又不存在嚴格的比例關係，而且從人均票數上看向小州傾斜）

幾乎所有州都採取「贏者通吃」機制，即得票多的一方可以贏得該州全部「選舉人票」，得票少的一方則「顆粒無收」 。

誰能取得過半「選舉人票」（即538票中的270票），誰就能贏得大選。

美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）、民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）等人2024年8月9日訪問亞利桑那州鳳凰城。（Reuters）

大多數州的政治格局十分「穩定」（例如加州、紐約州、麻薩諸塞州等永遠選擇民主黨，德州永遠選擇共和黨），使得大選結果由少數幾個關鍵「搖擺州」（swing states）決定。所謂「搖擺州」，即政治傾向不穩定，可能在大選裏倒向任何一方的州。

總統競選都是圍繞着「搖擺州」展開的，候選人會在「搖擺州」投入壓倒性的資源，至於全美其他州，本質都是大選的「看客」。

二、七個關鍵的「搖擺州」（2020年案例）

以下來看看「搖擺州」的具體情況。

以2020年大選為例：全美各州538的「選舉人票」裏，拜登得306票，特朗普得232票。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年8月9日搭乘「特朗普一號」（Trump Force One）前往蒙大拿州出席競選集會期間，因飛機機件故障而需改道。圖為特朗普發布影片「報平安」，指自己已經抵達蒙大拿州。（TruthSocial@Donald J. Trump）

可以認為，決定大選結果的最終是七個搖擺州，且票數差距極小：

1.選票差距在1%以內的州

1)佐治亞, 0.23%（差距11,779票）－ 16張選舉人票（拜登贏得）

2)亞利桑那, 0.31%（差距10,457票）－11張選舉人票（拜登贏得）

3)威斯康辛州, 0.63%（差距20,682票）－10張選舉人票（拜登贏得）

2.選票差距在1~3%的州：

1)賓州, 1.16%（差距80,555票）－20張選舉人票（拜登贏得）

2)北卡羅來納, 1.35%（差距74,483票）－15張選舉人票（特朗普贏得）

3)內華達, 2.39%（差距33,596票）－6張選舉人票（拜登贏得）

4)密歇根, 2.78%（差距154,188票）－16張選舉人票（拜登贏得）

以上七個州，就是決定大選的「搖擺州」，合計有94個選舉人票。

2020年大選的七個「搖擺州」，當然也就是2024年大選最關鍵的七個州。

這七個「搖擺州」還可以進一步按南北分為：

北方的「藍牆」（Blue Wall）－賓州、密歇根、威斯康辛

南方的「太陽帶」（Sun Belt）——佐治亞、亞利桑那、北卡羅萊納、內華達

2020年大選，拜登贏得了七個搖擺州里的六個（對應79票），包括全部的「藍牆」，最終也贏得了大選。

而如果把以上七個搖擺州選票差異加總，一共385,740票，即不到四十萬人。這四十萬人是整個美國大選裏的「關鍵」。

2020年美國投票選民共1.5億人（具體數字為155,507,476）。

385,740 ÷ 155,507,476 ×100% = 0.25%，也就是說，美國大選結果由0.25%的搖擺州選民「決定」的。請注意，如果你在紅州（如德州）或藍州（如加州或紐約州）投票，那麼你的選票是「沒有意義」的，因為作為個體你是無法改變結果的。但如果你是「搖擺州」的選民，並且你從來沒有特定的政治偏向，真的在共和黨和民主黨兩黨之間「搖擺」，那你的投票在大選裏就十分重要了。

實際情況是，決定大選結果只需要幾個搖擺州。

舉例，如果把佐治亞州投給拜登的11,779票、亞利桑那州投給拜登的10,457票、威斯康辛州投給拜登的20,682票、內華達州投給拜登的33,596票「轉化」給特朗普，合計76,514票，就可以改變2020年美國大選的結果。

圖為2024年8月3日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大出席競選集會。（Reuters）

2020年大選，假設特朗普「逆轉」了76,514張選票，那拿下佐治亞、亞利桑那、威斯康辛、內華達四個州，就可以贏得大選。

所以，也可以這麼說：2020年，佐治亞、亞利桑那、威斯康辛、內華達四個搖擺州合計76,514張選票，「決定」了2020年大選的結果。

76,514 ÷ 155,507,476 ×100% = 0.049%。

相當於說，佔比總投票人數不足0.05%的7萬選民「決定」了美國總統大選的結果。

三、「搖擺州」把大選變成了極少數人的遊戲

以上，說明幾個問題：

第一，決定美國總統大選結果的是幾個核心「搖擺州」。 「搖擺州」對美國政治有不成比例的影響。

第二，決定「搖擺州」結果的，往往也只有幾十萬選票，佔總投票人數不足1%。這不到1%的人能夠決定大選的命運，讓大選成了極少數人的遊戲。

第三，「搖擺州」的選舉人票也是有多有少，重要性不同。最核心的是「藍牆」——賓州、密歇根三大「搖擺州」。此時，共和黨的JD萬斯和民主黨的哈里斯-沃爾茲都在賓州費城集會，爭取當地選民。

第四，綜上，非「搖擺州」的選民其實只是形式上投票，不能改變結果。他們投不投其實也無所謂。大選後，雖然也會統計投票人數（popular vote），看看哪個總統候選人獲得的選票多，但這也僅僅是個參考，對於大選結果的影響為0，對於總統合法性的影響也無限接近於0。

第五，由於真正「有意義」的選票極少，就是少數「搖擺州」的幾萬選票，因此，如果你不想承認大選結果，或想推翻大選結果，只要針對幾萬選票做文章就可以了。 2020年大選後，特朗普已經試圖改變佐治亞等州的結果；2024年大選他也不會善罷甘休。

2024年8月1日，美國華盛頓，拜登出席白宮活動。（Reuters）

四、美國總統選舉制：不合理性以及能否改革？

「理想很豐滿，現實很骨感」。可以看出來，美國總統大選和一般人設想的有極大不同。美國自認為是西式「自由民主」的守護者，但美國的這套選舉制度，無論從機制上、程序上或結果上，都難以滿足西式「自由民主」的原則和標準。換言之，如果用西式「自由民主」自己的原則和標準去檢驗的話，美國的總統選舉政治是有硬傷的，壓根就不合格，無法過關。說得嚴重一點，美國這套選舉制度是與「西式自由民主」的原則相違背的。

美國的政治撕裂、政治僵局、政治冷淡、政治機構的公信力下降，最終都與這套不合理的總統選舉制度有關：它危及了美國自由民主體制的問責性（accountability）、合法性、合理性、公信力，成為美國政治體制負債，一種風險，一個定時炸彈。

而美國總統選舉制度問題關鍵的關鍵，就是「選舉人團」（electoral college，美國立國者發明）及「贏者通吃」（first-past-the-post，英國人發明）兩個具體的製度。其中最主要的是「選舉人團」制度。為了改善總統選舉制度的合法性，美國其實應當刻不容緩的啟動政治改革，全面廢除「選舉人團」。這可不是什麼新鮮事：撤銷「選舉人團」制度是一項「恆久」話題，常年為智庫、學術、法律屆人士討論，同時也一直有極為廣泛的民間支持——過去二十年，一直有過半美國人支持廢除「選舉人團」；過去幾年，主張廢除「選舉人團」的美國人接近三分之二。

「然並卵」：很遺憾，在美國推動這種政治體制改革是不可能的：兩黨不可能就此形成共識，也不會將此放上議程。美國的政治撕裂和政治僵局已經消滅了政治改革的任何可能性。

既然政治改革是不可能的，那就只能選擇接受，繼續在搖擺州「死磕」。

五、2024年美國總統大選的真正核心

2024年美國總統大選的戰場當然還在「搖擺州」，「打開的方式」可以簡單概括為：

1.中間/搖擺選民裏，討厭特朗普為人的人和討厭拜登-哈里斯政策的人的PK

2.已有傾向的非中間選民裏，比拼投票參與率，看看誰能把自己的人動員出來投票

以上兩個因素都很重要。最終，可能依然是化為幾十萬選票的差異。

後續，我們也將介紹與美國大選有關的內容。讀者對特定問題有興趣的也可以留言提出。