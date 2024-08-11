王毅與伊朗代外長通話　稱支持伊方捍衛主權安全和民族尊嚴

中國外交部長王毅8月11日應約同伊朗代外長巴蓋里（Mohammad Bagheri）通電話，中國外交部指，雙方重點就中東局勢交換意見，王毅表示中方支持伊方依法捍衛主權安全和民族尊嚴，支持伊方努力維護地區和平穩定，願同伊方保持密切溝通。



中國外交部指，巴蓋里介紹伊方對哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）遭暗殺的立場和對地區局勢的看法，強調伊方將堅決捍衛國家主權、安全和領土完整，同時致力於維護地區安全穩定，他感謝中方在巴勒斯坦與以色列衝突問題上秉承公正立場，期待中方為緩和局勢、促進中東安全發揮更大作用。

王毅稱中方在中東事務上一貫主持公道正義，支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。

圖為2024年7月23日，王毅在巴勒斯坦各派別會後發表演講。（CCTV）

他指中方堅決反對並強烈譴責暗殺行為，認為這種做法嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯伊朗主權安全和尊嚴，直接破壞加沙停火談判進程，衝擊地區和平穩定，當務之急是國際社會應形成合力，敦促衝突各方切實執行安理會有關決議，為盡快實現加沙全面永久停火創造條件。

他稱中方支持伊方依法捍衛主權安全和民族尊嚴，支持伊方努力維護地區和平穩定，願同伊方保持密切溝通。

根據中國外交部指，王毅也談到伊朗是有重要影響的地區國家，中伊是全面戰略夥伴，中方始終從戰略高度和長遠角度把握推進中伊關係，願同伊朗新政府一道，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，穩步推進各領域務實合作，堅定不移推動兩國關係健康發展，不斷為中伊全面戰略夥伴關係增添新內涵。他歡迎伊方積極參與中方作為上海合作組織輪值主席國主辦的活動，做強做實這一新型國際組織，願同伊方在金磚國家機制框架內加強合作，進一步提升「全球南方」發言權和影響力，推動國際治理朝更加公正、合理的方向發展。

圖為2024年7月27日，老撾萬象，中國外長王毅出席東盟外長會。（中國外交部）

中方引述巴蓋里表示，感謝中國國家主席習近平派特使出席伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）就職儀式，佩澤希齊揚總統堅定致力於發展伊中關係，確保兩國關係不受國際地區形勢變化影響，伊方願同中方就國際地區事務加強協調，賦予伊中關係更豐富的戰略內涵。