王毅晤贊比亞外長　冀兩國夯實互信根基及深化合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月31日在北京與贊比亞外長漢貝（Mulambo Haimbe）舉行會談，歡迎對方首次出訪即到訪中國，稱中方讚揚贊方恪守一個中國原則，願共同夯實互信根基，深化務實合作，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。



圖為2024年7月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同贊比亞外長漢貝舉行會談。（中國外交部圖片）

王毅指出，雙方要共同激活坦贊鐵路，統籌沿線綜合開發，幫助贊方提升自主發展能力和工業化水平。他並介紹中共二十屆三中全會精神，表示中國將緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革，將為包括贊比亞在內的發展中國家帶來新機遇，中方願加強治國理政經驗交流，支持贊方探索符合自身國情的發展道路，助力贊推進現代化進程。

圖為2024年7月31日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同贊比亞外長漢貝舉行會談。（中國外交部圖片）

王毅又稱，今年9月，新一屆中非合作論壇峰會將在北京舉行。中方願以此為契機，同非洲各國辦好這一盛會，推動中非命運共同體建設邁上新台階。

漢貝表示，歡迎更多中國企業赴贊投資，願加強兩國農業、能礦等各領域合作。感謝中方在國際上為非洲國家仗義執言，各國都應遵守和平共處、不干涉內政等原則，贊方不認同「零和博弈」。雙方並表示，將就國際和地區事務加強溝通協調。