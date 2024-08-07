王毅與約旦及埃及外長通話 稱中方支持推動中東局勢盡快緩和
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅8月6日先後與約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi），以及埃及外交和移民部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）通電話，重點就中東局勢交換意見。他表示，中方將繼續堅定同阿拉伯國家站在一起，支持一切有利於加沙實現永久全面停火努力，避免衝突對抗進一步升級，推動中東局勢盡快緩和。
王毅表示，哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）遇刺身亡，將地區局勢推向更加危險的境地。他指暗殺違反聯合國憲章基本原則，侵犯伊朗的主權和尊嚴，嚴重破壞各方促和努力，使加沙停火更加遙遙無期。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。
王毅指出，冤冤相報導致惡性循環，以暴易暴只會激化矛盾。在加沙衝突問題上不能搞雙重標準。中方在巴勒斯坦問題上立場一貫及明確，而針對加沙衝突困境，中方提出了三步走倡議：實現全面停火；秉持「巴人治巴」原則推進加沙戰後治理；切實落實「兩國方案」。
他又稱，中方將繼續站在國際公道一邊，與阿拉伯國家加強團結，與各方共同努力，避免局勢升級惡化。
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