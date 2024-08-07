王毅與約旦及埃及外長通話　稱中方支持推動中東局勢盡快緩和

中共中央政治局委員、外交部長王毅8月6日先後與約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪（Ayman Safadi），以及埃及外交和移民部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）通電話，重點就中東局勢交換意見。他表示，中方將繼續堅定同阿拉伯國家站在一起，支持一切有利於加沙實現永久全面停火努力，避免衝突對抗進一步升級，推動中東局勢盡快緩和。



2024年8月5日，黎巴嫩西頓（Sidon），有伊瑪目馬赫迪童軍的成員舉起哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（Reuters）

王毅表示，哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）遇刺身亡，將地區局勢推向更加危險的境地。他指暗殺違反聯合國憲章基本原則，侵犯伊朗的主權和尊嚴，嚴重破壞各方促和努力，使加沙停火更加遙遙無期。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

王毅指出，冤冤相報導致惡性循環，以暴易暴只會激化矛盾。在加沙衝突問題上不能搞雙重標準。中方在巴勒斯坦問題上立場一貫及明確，而針對加沙衝突困境，中方提出了三步走倡議：實現全面停火；秉持「巴人治巴」原則推進加沙戰後治理；切實落實「兩國方案」。

以巴衝突持續，圖為2024年7月13日，巴勒斯坦人稱以色列對加沙走廊南部汗尤尼斯馬瓦西（Al-Mawasi）地區一個帳篷營地發動襲擊。（Reuters）

他又稱，中方將繼續站在國際公道一邊，與阿拉伯國家加強團結，與各方共同努力，避免局勢升級惡化。