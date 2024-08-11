菲律賓稱中國空軍行動非法魯莽

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）譴責中國空軍在南中國海黃岩島（菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）附近海空域的行動「不合理、非法和魯莽」。



路透社報道，小馬可斯星期天（8月11日）在X平台發聲明稱：「我們幾乎還沒有開始讓海面平靜下來，就已經開始擔心我們的領空可能出現不穩定。」

小馬可斯說：「中國人民解放軍空軍（PLAAF） 軍機的行動是無理的、非法的和魯莽的，特別是菲律賓空軍戰機正在菲律賓主權空域進行例行海上安全行動的時候。」

2024年7月22日，菲律賓總統小馬可斯在菲律賓馬尼拉大都會奎松市眾議院發表第3次國情咨文 。（Reuters）

中國駐馬尼拉大使館尚未就小馬可斯的說法置評。

8月8日早上，一架菲律賓空軍NC-212螺旋槳飛機在斯卡伯勒淺灘附近空域進行巡邏時，兩架中國軍機抵近並在菲軍機巡邏的路徑上投放照明彈，並作出了危險的行為。

馬尼拉和北京互相指責對方干擾了他們在黃岩島周圍的軍事行動，這是自小馬可斯2022年上台以來，首次指責中國軍機的危險行為，而不是海軍或海岸警衛隊船隻。

本文獲《聯合早報》授權轉載

