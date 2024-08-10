菲律賓越南海岸警衛隊首度舉行聯合演習 加強救援消防等合作
撰文：聯合早報
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菲律賓海岸防衛隊與越南海洋警察司令部船艦舉行了首次聯合演習。菲律賓與越南兩國都與中國有南海主權糾紛。
路透社報道，越南90米長的CSB 8002艦艇8月5日抵達馬尼拉港，於9日同菲律賓近海巡邏艦加布里埃拉·西朗號（BRP Gabriela Silang）一起進行訓練演習，重點任務是消防、救援和醫療響應模擬演練。
加布里埃拉·西朗號指揮官羅克 (Lawrence Roque) 在船上告訴記者：「我們的演習主要着重於人道主義方面……我們希望開展更多此類活動，因為海洋很遼闊，許多活動需要海岸警衛隊的幫助。」
與越南舉行演習之前，菲律賓於8日結束了與澳洲、加拿大和美國軍隊為期兩天的海上演習，這是這四個國家的首次聯合演習，菲律賓方面稱此次演習是為了促進印太地區的自由開放。
中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權，加上菲律賓與越南都與中國存在南海主權糾紛，因此雙方海防單位的首次聯合演習受到關注。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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