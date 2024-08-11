俄羅斯襲擊基輔2死 澤連斯基：俄軍用朝鮮導彈
撰文：聯合早報
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烏克蘭官員星期天（8月11日）說，基輔郊外一名四歲男孩和他35歲的父親在俄羅斯空襲中喪生。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄軍使用了朝鮮提供的導彈。
路透社報道，烏克蘭國家緊急服務部門說，受害者在布羅瓦雷（Brovary）的家中被一枚被擊落的俄羅斯導彈的碎片擊中。其發布的影片顯示，工人們在黑暗中從一堆碎片下面挖出一名兒童的遺體。
澤連斯基說，另有三人，包括一名十幾歲的男孩，在俄軍對基輔的襲擊中受傷。他在社交媒體平台X上寫道：「根據初步資訊，俄羅斯人在這次襲擊中使用了一枚朝鮮導彈，這是又一次針對烏克蘭的蓄意恐怖襲擊。」
烏克蘭空軍稱，俄軍還向烏克蘭境內發射了57架伊朗製造的攻擊無人機，其中53架被防空部隊摧毀。
俄羅斯總共發射了四枚朝鮮製造的KN-23導彈，其他三枚導彈的情況如何未被提及。
澤連斯基在聲明中呼籲烏克蘭的盟友提供「全面的空中保護」，並允許使用西方提供的武器深入俄羅斯境內。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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