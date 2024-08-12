美國大選｜拜登讚賞沃爾茲為人　將在關鍵搖擺州為賀錦麗助選

美國總統拜登（Joe Biden）在8月11日播出的採訪中表示，他將在關鍵州份賓夕法尼亞州（Pennsylvania）為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）助選。



路透社8月12日報道，拜登在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時被問及他是否會為賀錦麗助選，他回答說：「是的」。

拜登說，他和賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）正在規劃賓州競選之旅。「我也將參與其他州的競選活動，我將盡我所能幫助賀錦麗。」

根據《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）10日公佈的民意調查結果，賀錦麗在賓州和另外兩個關鍵搖擺州威斯康星州（Wisconsin）和密歇根州（Michigan）均領先特朗普（Donald Trump，又譯川普）四個百分點。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和她的競選搭檔沃爾茲（Tim Walz）出席2024年8月7日在威斯康星州舉行的競選活動。（Reuters）

賀錦麗上周宣布，明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）將成為她的副總統競選搭檔。拜登對此說：「他是我喜歡的那一類人。他很真誠，很聰明，我認識他幾十年了。我認為這是一個非常棒的團隊。」

拜登在6月27日與特朗普的辯論表現糟糕之後決定退出總統大選。他說，內部民意調查顯示，競選本來會非常激烈。

圖為2024年7月24日，美國總統拜登在頓白宮橢圓形辦公室發表全國講話，解釋決定放棄競逐連任的原因。（Evan Vucci/Pool via REUTERS）

「但實際情況是，我在眾議院和參議院的一些民主黨同事認為我會在競選中傷害他們，我擔心如果我繼續參加競選，這將是你們採訪我的話題。」

在7日發布的採訪初稿中，拜登說，如果特朗普輸了，他對和平移交權力沒有信心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

