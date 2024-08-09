美國大選｜幕僚：賀錦麗不支持對以色列武器禁運

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）與副手沃爾茲（Tim Walz）8月7日在密歇根州出席集會，途中有挺巴勒斯坦示威者質疑她在以巴衝突的立場。副總統國家安全顧問戈登（Phil Gordon）8日重申，賀錦麗不支持對以色列實施武器禁運。



法媒及彭博社8日報道，以巴衝突相關議題在密歇根州很重要，作為在大選關鍵搖擺州之一，當地有不少阿拉伯裔美國人公開反戰。

圖為2024年8月7日，美國副總統兼民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在密歇根州出席競選集會。（Reuters）

賀錦麗7日在密歇根州面對挺巴示威者時，未有正面回應相關質疑，在數次被打斷講話後稱：「如果你們希望特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選就直說，不然就讓我繼續發言。」

戈登8日在X表示，賀錦麗在以巴衝突上態度明確，她將一直確保以色列面對伊朗及其支持的恐怖組織時有能力自衛。他強調：「賀錦麗不支持對以色列實施武器禁運。」

報道稱，賀錦麗比起總統拜登（Joe Biden）更敢批評以色列，她7月25日一度表示不會對加沙危機保持沉默，但戈登所言似乎明確指出，她不至於支持全面禁運武器給以色列。