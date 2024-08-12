俄烏戰爭｜扎波羅熱核電站起火　俄烏互相指責為元兇

俄烏戰事再度升溫，烏克蘭南部被俄羅斯控制的扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，當地核電站冷卻塔於8月11日發生火災，令外界憂慮核電廠安全。俄烏均指責對方造成火災，暫未能確定事故責任。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控，今次火災是俄羅斯軍隊造成，目前周邊輻射水平在正常範圍內，但警告只要俄羅斯繼續控制核電廠，長遠安全無法維持。他又指責，俄羅斯持續利用扎波羅熱核電站，來威嚇烏克蘭、整個歐洲和全世界。

由俄羅斯委派的扎波羅熱州州長巴利茨基（Yevgeny Balitsky）則表示，烏軍砲擊核電站附近的埃涅爾戈達爾市（Energodar），造成今次火災。

圖為2024年7月21日，在烏克蘭扎波羅熱地區，烏克蘭士兵前線駕駛一輛T-72坦克。（Reuters）

核電站的俄方管理層稱，救援人員仍在努力撲救大火，但確認火災對核電站的安全沒有影響，未偵測到核電站周邊輻射水平有任何變化。