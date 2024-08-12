運營雅萬高鐵　印尼國企上半年虧損逾17億元

雅加達—萬隆高速鐵路（雅萬高鐵）2023年10月開始投入運作，參與營運的印尼國營企業2024年上半年虧損3.53萬億印尼盾（約17.23億港元）。



印尼國家鐵路公司（Kereta Api Indonesia，簡稱KAI）是雅萬高鐵項目印尼方財團Pilar Sinergi BUMN Indonesia（簡稱PSBI）的合資企業之一。《雅加達郵報》引述該公司日前發布的最新財務報告，指KAI今年上半年因參與雅萬高鐵項目而蒙受1.81萬億印尼盾的虧損。

PSBI由KAI、國營建築公司Wijaya Karya、付費公路公司Jasa Marga和種植商PTPN VIII四家國有企業組成，其中KAI持有51.37％股份。PSBI上半年的虧損總計3.53萬億印尼盾。

雅萬高鐵社交媒體宣傳照，2023年12月5日上載。（X@KeretaCepatID）

取名WHOOSH的雅萬高鐵由PSBI與中國國有企業財團聯合組建的印中高鐵公司（Kereta Cepat Indonesia China，簡稱KCIC）負責承建及營運。印方擁有KCIC六成股份。

因此，加上中方蒙受的虧損，雅萬高鐵上半年的實際總虧損比印尼方面發布的數字還要更高。

雅萬高鐵正式開通運營。（微信公眾號＠中國鐵路）

儘管在雅萬高鐵項目上蒙受虧損，KAI仍在上半年取得1.1萬億印尼盾淨利，年比增長33％。公司通過其他渠道開源，包括擴增煤炭貨運服務和增設客運豪華座。

KAI上半年也向中國國家開發銀行償還915億印尼盾利息。公司此前獲得國家開發銀行等值7.28萬億印尼盾的美元和人民幣貸款，用於補足雅萬高鐵項目成本超支。貸款期限為45年。

KAI未立即就雅萬高鐵運營情況對公司財務狀況的影響置評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

