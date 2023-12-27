印尼雅萬高鐵運作兩月多　載客量破百萬人次

印尼雅萬高鐵（Whoosh）投入運作兩個多月，累計發送旅客星期天（12月24日）突破100萬人次。



中國鐵路國際有限公司星期一（25日）說，雅萬高鐵的需求因年底節日暴增，促使營運方印尼中國高速鐵路有限公司（KCIC）將列車服務從原本的每天14趟增加至48趟。

由中國與印尼合作建設的雅萬高鐵2023年10月17日正式開通營運。雅萬高鐵是印尼乃至東南亞的第一條高鐵，是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在國外落地。

通勤時間減至四分之一

雅萬高鐵銜接雅加達和萬隆（Bandung），全長142公里，列車最高時速350公里，讓雅萬兩城的通行時間由原來的3個多小時縮短至40多分鐘。

受訪民眾說，雅萬高鐵改變了他們的通勤模式和生活方式。

雅萬高鐵：雅加達南部的哈林車站內有不少位置供乘客等候、休息。（毛詠琪攝）

36歲的萬隆居民阿里說，他在雅加達工作，本想把孕妻從萬隆接到雅加達定居，但因為高鐵便利，所以決定讓妻子留在萬隆，自己可以更頻密回萬隆。

他說：「我一般每隔兩個星期才會回萬隆探望妻子，如今有高鐵方便多了。我下班後可以直接回到萬隆，因為通行時間只要46分鐘。然後，隔天早上我再乘搭高鐵，在辦公時間之前抵達雅加達。這實在是太棒了。」

項目培養當地年輕人才 優先聘用附近村民

雅萬高鐵項目也促進當地旅遊業發展，並提供新的機遇。

27歲的土木工程畢業生加朗在接受中國培訓師一對一的訓練後，成為中鐵四局集團高鐵項目部的質量控制工程師。

他說：「鐵路沿線有很多像我這樣的印尼年輕技術人員，他們從中國培訓師和現場工作學到專業技能。」

雅萬高鐵：月台職員為乘客在列車前拍照。（毛詠琪攝）

除了培養年輕人才，高鐵項目也優先聘用附近村民，並為他們組織焊接、駕駛鏟車、吊裝等專項培訓。

印尼工商會中國委員會主席加里巴爾迪受訪時說，中國先進的高鐵技術搭配印尼乘務員友好熱情的服務，讓雅萬高鐵在印尼成為頗具吸引力的公共交通方式。

加里巴爾迪說：「雅萬高鐵為印尼帶來先進的中國高鐵技術，加強了雅加達和萬隆之間的聯繫，在推動印尼區域經濟發展方面具有重要意義。」

加里巴爾迪希望雅萬高鐵能延長到泗水（Surabaya），蘇門答臘島（Sumatra）和加里曼丹島（Kalimantan）也可以探討修建高鐵的可能性，以提升整個印尼的交通運輸和經濟發展水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

