美國大選｜佩洛西加州為賀錦麗籌款　稱「她給我們如此多希望」

美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）星期天（8月11日）在加利福尼亞州的一場籌款活動，為副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）站台。



路透社報道，賀錦麗和競選搭檔沃爾茲剛結束五天搖擺州行程，佩洛西星期天與賀錦麗一起現身三藩市的籌款活動。

佩洛西在酒店宴會廳舉行的籌款活動說：「今天是我們歡迎賀錦麗回到加州的好日子。」

佩洛西說：「她讓我們所有人深感驕傲。她給我們帶來如此多的快樂。她給了我們如此多的希望。」

圖為2024年8月7日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在密歇根州出席競選集會。（Reuters）

賀錦麗競選團隊說，當天的活動籌集了1200多萬美元。

不僅賀錦麗和沃爾茲組合的吸金能力達到前所未有的水平，兩人在搖擺州的競選集會也獲得熱烈反應。

《紐約時報》和錫耶納學院於8月5日至9日對1973名登記選民進行的民調顯示，賀錦麗在三個搖擺州——威斯康星州、賓夕法尼亞州和密歇根州——的支持率均達到50%，高於特朗普的46%。

佩洛西兩度出任美國眾議院議長，是美國政壇上舉足輕重的人物，在推動總統拜登放棄競選連任的過程中，外界相信佩洛西發揮了關鍵作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

