美國大選｜賀錦麗與媒體幾近「零互動」　美媒：不能再保持沉默

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）自參選以來，未曾召開記者會，也沒有接受媒體專訪。美媒8月11日報道指，外界對賀錦麗有很多疑惑，卻未有得到解答，並呼籲賀錦麗不能再「沉浸」在無內容的選舉熱情。



美國大選民主黨總統參選人、美現任副總統賀錦麗（又譯哈里斯）2024年7月30日出席在佐治亞州亞特蘭大舉行的拉票活動。（Reuters）

美國《華盛頓郵報》和《紐約時報》11日報道，賀錦麗的選舉網站只有2篇她與副手沃爾茲（Tim Walz）的介紹、募款及活動資訊外，沒有任何政見。她8日在密歇根州造勢後，首度接受媒體即興提問，卻只有短短的70秒鐘。

報道稱，賀錦麗對許多議題的立場皆模糊不清，甚至自相矛盾。以邊境議題為例，賀錦麗2019年主張非法入境的移民不應被刑事起訴；她的競選團隊9日卻向美媒Axios透露，賀錦麗現時認為未獲同意跨越邊境屬違法，卻未有說明立場轉變的原因。

2024年8月9日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在美國亞利桑那州出席競選集會。（Reuters）

《華盛頓郵報》報道稱，可以理解賀錦麗團隊保持模糊的競選策略，把焦點集中在攻擊對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的缺點，但賀錦麗倘能提供愈多實在的政策，更能增強她在選民中的認受性，對選舉甚至她勝選後更有利。