拜登電視訪問首談退選心聲：難以啟齒說年齡　早料到是過渡總統

美國總統拜登（Joe Biden）放棄尋求連任後，8月7日首度接受電視台訪問談退選心聲，訪問預定美國時間11日早上播出。據美媒9日報道，拜登受訪時談到首次競選時，就曾把自己想成是過渡總統，又稱難以啟齒去說出自己的年齡，「我甚至不能說自己幾歲。」



哥倫比亞廣播公司（CBS）9日報道，在11日播出的CBS訪問中，拜登談到退選原因，「雖然擔任總統是極大榮譽，但我想我有義務去為國家做最重要的事，就是我們必須、我們必須、我們必須打敗特朗普。」

他指首次競選時，就曾把自己想成是過渡總統（transition president），又指「我甚至不能說自己幾歲了，我很難說出口。」

2024年8月1日，美國華盛頓，拜登出席白宮活動時談論美國與俄羅斯換囚。（Reuters）

81歲的拜登7月21日宣布退選，改為支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）為民主黨出戰，與特朗普競逐總統寶座。

據美媒7日報道，拜登也在最新訪問中表示，應該嚴正看待特朗普在競選期間有關不會接受敗選的暗示，「他是認真的，他說如果我們（共和黨）輸了，就會有一場血浴（bloodbath）。」

圖為2024年8月3日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大出席競選集會。（Reuters）

他被問及是否有信心在2025年1月實現權力和平移交時稱「如果特朗普輸了，我一點信心都沒有。」