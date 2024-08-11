拜登電視訪問首談退選心聲：難以啟齒說年齡 早料到是過渡總統
撰文：成依華
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美國總統拜登（Joe Biden）放棄尋求連任後，8月7日首度接受電視台訪問談退選心聲，訪問預定美國時間11日早上播出。據美媒9日報道，拜登受訪時談到首次競選時，就曾把自己想成是過渡總統，又稱難以啟齒去說出自己的年齡，「我甚至不能說自己幾歲。」
哥倫比亞廣播公司（CBS）9日報道，在11日播出的CBS訪問中，拜登談到退選原因，「雖然擔任總統是極大榮譽，但我想我有義務去為國家做最重要的事，就是我們必須、我們必須、我們必須打敗特朗普。」
他指首次競選時，就曾把自己想成是過渡總統（transition president），又指「我甚至不能說自己幾歲了，我很難說出口。」
81歲的拜登7月21日宣布退選，改為支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）為民主黨出戰，與特朗普競逐總統寶座。
據美媒7日報道，拜登也在最新訪問中表示，應該嚴正看待特朗普在競選期間有關不會接受敗選的暗示，「他是認真的，他說如果我們（共和黨）輸了，就會有一場血浴（bloodbath）。」
他被問及是否有信心在2025年1月實現權力和平移交時稱「如果特朗普輸了，我一點信心都沒有。」