非洲國家奧委會主席：埃及南非或將申辦奧運

中新網8月11日報道，非洲國家奧委會聯合會主席Mustapha Berraf8月11日在巴黎表示，非洲將尋求舉辦奧運會，「我相信非洲將主辦奧運會，可能在2040年。」



Mustapha Berraf來自阿爾及利亞，是非洲國家奧委會聯合會主席。11日，他在巴黎奧運會主新聞中心召開新聞發布會，談非洲國家在本屆奧運會上的表現，以及對奧林匹克運動未來發展的展望。

奧運會目前已經在非洲以及南極洲之外的所有大洲舉辦過。在談及非洲國家申辦奧運會一事時，Mustapha Berraf表示：「（埃及）開羅已經為建設新城做出了非凡的努力，並修建了新的奧林匹克綜合體。」

2024年8月11日（香港時間12日凌晨），巴黎奧運閉幕禮在法蘭西體育場舉行（Reuters）

Mustapha Berraf表示：「我們（非洲國家奧委會聯合會）曾共同預測非洲將尋求舉辦奧運會。埃及等國家正準備成為2036年和2040年奧運會的申辦國。」

Mustapha Berraf透露：「我們與國際奧委會主席巴赫一起參觀了開羅，這表明他們有能力舉辦奧運會。因此，埃及將成為2036年和2040年的申辦國。」

Mustapha Berraf還表示，「還有另一個候選國（城市）正在出現。那就是南非的開普敦。我們將在不久的將來看到將做出哪些安排來促進和鼓勵這些申請。」

2024年8月11日，美國著名影星湯告魯斯（Tom Cruise）在巴黎奧運閉幕禮上代表下屆主辦城市洛杉磯接過奧運會旗。（Reuters)

Mustapha Berraf明確表示：「我相信非洲將組織主辦奧運會，可能在2040 年。這將涉及審查某些基礎設施系統，特別是道路、酒店基礎設施、機場接待基礎設施等。」

Mustapha Berraf毫不掩飾對於埃及的喜愛與支持。「埃及擁有非常顯著的基礎設施潛力，它是一個旅遊國家，因此歡迎數千萬人來埃及參觀和體驗放鬆和休閒的時刻，所以我相信這種對多樣性的渴望將佔上風。」

「我相信到那時（確定2040年奧運會舉辦地），我們將很高興和榮幸地以非洲的名義提出埃及的候選資格。」他說。