聯合國報告：全球去年每11人中就有一人面臨飢餓　非洲最高危

聯合國發表的一份報告說，去年約有7億3300萬人面臨飢餓，這相當於全球每11人中就有一人食不果腹，當中非洲每五人中就有一人飢餓。



新華社報道，聯合國糧農組織（FAO）、國際農業發展基金（IFAD）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、聯合國世界糧食計劃署（WFP）和世界衛生組織（WHO）週三（7月24日）發布《世界糧食安全和營養狀況》報告。

報告警告，各國在實現2030年可持續發展目標——即零飢餓方面進展嚴重不足。

報告表明，全球消除飢餓的步伐不進反退，食物不足水平倒退15年，相當於2008年至2009年間水平。

報告稱，儘管在發育遲緩和純母乳餵養等特定領域有所進展，但仍有大量人口處於糧食不安全和營養不良的狀態，全球飢餓水平連續第三年居高不下，去年有7億1300萬至7億5700萬人食物不足，中位數高達7億3300萬人，較2019年新增約1億5200萬人。

2024年1月24日，加沙南部拉法（Rafah）一名巴勒斯坦男童在院獲餵奶，當地糧食不足問題持續加劇。 （Reuters）

以飢餓人口比例而言，非洲持續攀升，亞洲雖然保持平穩，但區域內飢餓人口佔全球半數以上，因而亞洲仍面臨嚴峻挑戰。2022至2023年間，西亞、加勒比和非洲大多數區域的飢餓形勢呈上升趨勢。

上述五家聯合國專門機構警告稱，如果放任當前態勢發展，到2030年將有約5億8200萬人處於長期食物不足狀況，半數位於非洲區域。

本文獲《聯合早報》授權轉載

