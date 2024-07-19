施紀賢：將加強與歐盟聯繫應對偷渡潮　另斥8400萬鎊援助非洲中東

歐洲政治共同體（European Political Community，EPC）第四次峰會7月18日在布萊尼姆宮（Blenheim Palace）舉行。英國新任首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）舉行記者會時宣布，將斥資8,400萬英鎊人道援助非洲和中東，強調非法移民問題「必須從源頭解決」。此外，英國將在包括此議題上，深化與歐盟的聯繫。



2024年7月18日，歐洲政治共同體（European Political Community，EPC）峰會在英國舉行，英國首相施紀賢 (Keir Starmer) 與英王查理斯三世（King Charles III）同行。（Reuters）

施紀賢表示，將為非洲和中東國家投入8,400萬英鎊，當中包括人道主義和衛生支持，以及增加技能培訓和教育機會。他指出，相關項目是新政府應對移民危機的重要部份，將藉此向國際舞台展示工黨政府的做法。

批評盧旺達計劃行不通

施紀賢批評，前朝政府遺留嚴重的偷渡潮問題，並未按工黨要求完成與邊境安全有關的工作，令非法移民人數今年又創新高。他又指出，英國在「盧旺達計劃」（Rwanda scheme）浪費了時間和資源，但內政部一直埋首於行不通的花招。他強調，新政府將打擊人蛇集團，不會將納稅人的錢花到噱頭中，而是採取符合國際法的實質解決方案。

2024年7月18日，歐洲政治共同體（European Political Community，EPC）峰會在英國舉行，英國首相施紀賢 (Keir Starmer) 與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）談話。（Reuters）

施紀賢表示，於今次峰會與歐洲各國建立更牢固關係，英國之後將繼續加強與歐盟在國防和安全，以及非法移民方面的聯繫。他表示，英國將加強支持烏克蘭，而共享情報則有助於解決非法移民問題。

他又稱，英國已增加對歐洲刑警（Europol）的部署人手，以應對偷渡問題。英國也與斯洛伐克、斯洛文尼亞等國簽署新的合作協議，以打擊偷渡集團。但他強調，必須從源頭解決非法移民問題。