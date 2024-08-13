伊朗副總統扎里夫極速辭職　稱不滿新內閣人選

伊朗新副總統扎里夫（Mohammad Javad Zarif）宣布辭去職務，並稱對於新內閣感到失望。



法媒報道，新當選的改革派伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）早前委任扎里夫為副總統，但扎里夫8月12日在社交媒體平台X發文宣布：「為了避免任何干擾政府工作的猜疑或藉口……我上週辭去負責戰略事務的副總統職務。」

扎里夫列舉幾個辭職的原因，其中最顯著的是他對新提議的19名內閣成員陣容感到失望。

他說：「我感到羞愧，因為我無法以體面的方式執行委員會的專家意見，並實現婦女、青年和少數民族的包容，正如我所承諾的那樣。」

佩澤希齊揚11日向議會提交他的內閣名單，包括將已故總統萊希（Ebrahim Raisi）政府中的保守派納入其中，但這份擬議名單引起伊朗改革派陣營一些人的批評。

扎里夫指出，他被任命為副總統後也面臨壓力，因為他的孩子持有美國公民身份。2022年10月頒布的伊朗法律禁止任命「自己、子女或配偶擁有雙重國籍者」擔任重要工作和職位。

他說：「我的這番話......並不是對佩澤希齊揚表示遺憾或失望，也不是反對現實主義，而是懷疑我作為副總統是否有用。」

他說，他將重返學術界，減少對伊朗國內政治的關注。

扎里夫在2013年至2021年間擔任伊朗溫和派總統魯哈尼（Hassan Rouhani）的最高外交官，他參與2015年伊核協議的起草和簽署，曾多次與美國國務卿及其他官員舉行會談，在國際舞台上聲名鵲起。

扎里夫早前經常參與佩澤希齊揚的競選活動，他在貼文說：「我仍然相信我在選舉期間對佩澤希齊揚所說的一切……我請求所有愛國和有發展意識的伊朗人持續支持他，不要讓他和政府孤軍奮戰。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

