美國料伊朗或本星期攻擊以色列　英德領袖與伊朗總統通話施壓

美國總統拜登（Joe Biden）8月12日與歐洲國家領導人商討中東局勢，白宮同日指出，伊朗可能最快在本週對以色列發動攻擊，以報復哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在境內被暗殺身亡。英國首相施紀賢（Keir Starmer）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），同日分別與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通電話，呼籲伊朗不要向以色列發動襲擊。其中，唐寧街表示，施紀賢在對話中警告，伊朗的行動「存在嚴重的誤判風險」。



2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，必須為可能發生的一連串重大攻擊做好準備。 他指出，關於可能的時間點，美國跟以色列方面有著同樣的擔憂及預期，估計可能是在本週。

柯比表示，美國不希望4月的情況重演，即以色列須抵禦伊朗的大規模空襲，但如果情況重演，美國將繼續幫助以色列防衛。

圖為2019年年11月，美國「林肯號」航母戰鬥羣首次被部署到中東地區。（Reuters）

美國國防部11日表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下令在中東部署一艘導彈潛艇，並要求林肯號航空母艦戰鬥群（USS Abraham Lincoln）加速到該地區的部署。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼亞，以及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）7月底相繼遭暗殺，伊朗和真主黨都矢言要報復，令中東緊張局勢升溫。