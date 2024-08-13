美國料伊朗或本星期攻擊以色列 英德領袖與伊朗總統通話施壓
撰文：蕭通
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美國總統拜登（Joe Biden）8月12日與歐洲國家領導人商討中東局勢，白宮同日指出，伊朗可能最快在本週對以色列發動攻擊，以報復哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在境內被暗殺身亡。英國首相施紀賢（Keir Starmer）與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz），同日分別與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通電話，呼籲伊朗不要向以色列發動襲擊。其中，唐寧街表示，施紀賢在對話中警告，伊朗的行動「存在嚴重的誤判風險」。
美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，必須為可能發生的一連串重大攻擊做好準備。 他指出，關於可能的時間點，美國跟以色列方面有著同樣的擔憂及預期，估計可能是在本週。
柯比表示，美國不希望4月的情況重演，即以色列須抵禦伊朗的大規模空襲，但如果情況重演，美國將繼續幫助以色列防衛。
美國國防部11日表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下令在中東部署一艘導彈潛艇，並要求林肯號航空母艦戰鬥群（USS Abraham Lincoln）加速到該地區的部署。
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼亞，以及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）7月底相繼遭暗殺，伊朗和真主黨都矢言要報復，令中東緊張局勢升溫。
英法德領袖聯合聲明促緩和中東局勢 立即恢復加沙停火談判美媒：以色列料伊朗或數天內發動攻擊 惟仍存在變數王毅與伊朗代外長通話 稱支持伊方捍衛主權安全和民族尊嚴伊朗革命衛隊：奉哈梅內伊命令 將對以色列祭「嚴厲懲罰」