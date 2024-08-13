韓國新冠疫情加劇 政府擬增加藥品供應 無意調高響應級別
撰文：劉耀洋
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韓國新冠疫情再有升溫趨勢，衞生部門8月12日回應稱，認為傳染風險比疫情肆虐時已大幅降低，因此無需調整響應級別，但計劃擴大治療藥品供應。
韓聯社8月12日報道，韓國疾病預防控制局（KDCA）最新數據顯示，220間醫院於8月第一週，接收的新冠病毒感染患者達到861人，為7月第二週的5.8倍，創下2月初以來的最高水平。
韓國疾病管理廳傳染病病危機管理局長孫映萊（Son Young-rae，音譯）12日表示，新冠疫情再次蔓延，確診病例今後或將繼續增加，但致死率低於0.1%。
孫映萊稱，由於病毒危險性已大幅降低，因此無需調整響應級別。韓國5月起將新冠疫情響應級別，下調為最低級的「關注」。
報道稱，疾管廳計劃持續擴大新冠治療藥品供應，政府7月已向全國衛生站、藥店等提供7.6043萬人份的治療藥品，相較於5月和6月分別增加約42倍和103倍。孫映萊稱，政府已開始額外採購治療藥品，並計劃在8月內投放市場。
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