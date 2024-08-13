中東局勢升溫　英德領袖通話伊朗總統籲克制　布林肯料再赴中東

中東局勢進一步升溫，德國總理、英國首相8月12日先後與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，呼籲對方克制，伊朗則發聲批評英法德3國缺乏政治邏輯，沒有斥責以色列的罪行。據美媒Axios記者12日引述知情人士指，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日將前往中東地區，甚至有可能到伊朗。



Axios記者Barak Ravid在社交網站X（前稱Twitter）發文指，根據知情人士，布林肯計劃赴3個中東國家，包括卡塔爾、埃及與以色列，帖文並列出伊朗國旗，意指有可能赴伊朗，但也指出「行程未確定，因為正如其他所有人，布林肯在等待看伊朗會否展開攻擊。」

哈馬斯（Hamas）政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月底在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡後，哈馬斯與伊朗均指控是以色列所為，外界擔心伊朗會向以色列報復，令中東局勢進一步轉差。另一方面，以色列軍方7月底空襲黎巴嫩，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）最高級指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）死亡，同樣令國際社會擔心以色列與黎巴嫩之間的衝突升級。

西方多國呼籲伊朗克制，英國首相府指，首相施紀賢（Keir Starmer）12日與伊朗總統佩澤希齊揚通話，要求對方避免攻擊以色列，強調戰爭不符合任何人的利益。根據天空新聞指，通話長約30分鐘。

圖為2024年8月8日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在西米德蘭郡外向媒體發表講話。（Reuters）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）12日同樣與佩澤希齊揚通話，據德國政府發言人稱，朔爾茨籲對方做所有能令中東局勢降溫的事，他指必須打破中東的暴力螺旋（spiral of violence），任何其他路線都只會給地區國家和人民帶來不可計算的危險。

英國、法國及德國12日也發表聲明，要求伊朗及其盟友不要對以色列發動攻擊，伊朗外交部13日回應指，這3國對伊朗的呼籲「缺乏政治邏輯，與國際法原則互相矛盾」，批評對方沒有斥責以色列的罪行。

美國白宮12日稱，美國情報顯示伊朗本週攻擊以色列的可能性愈來愈大，與以色列的最新情報評估相符。