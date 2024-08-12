美媒：以色列料伊朗或數天內發動攻擊　惟仍存在變數

根據以色列情報界的最新評估，伊朗已決定直接攻擊以色列，並可能在未來幾天發動攻擊。



美國新聞機構Axios週日（8月11日）引述兩名掌握直接信息的消息人士說，伊朗準備直接襲擊以色列，以報復哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭遭暗殺事件，而且很可能在幾天之內動手。

以色列的最新情報評估表明，襲擊可能在預定週四（15日）舉行的加沙地帶停火與釋放人質協議談判前發生，這可能導致美國、卡塔爾和埃及推動的15日談判胎死腹中。

以色列官員此前已表明，15日的談判是以哈雙方可能達成協議的「最後機會」。

但其中一名掌握以色列情報第一手信息的消息人士說，情況「仍有變數」。兩名消息人士稱，這項在過去24小時起草的評估表明局勢有變化。

以色列尚未承認或未否認對此哈尼亞的死負責。

卡塔爾、埃及和美國領導人8月8日晚發表聯合聲明，呼籲以色列和哈馬斯於15日在多哈或開羅恢復談判，以彌合所有剩餘分歧並立即開始執行協議。以色列總理辦公室9日凌晨發表聲明說，以方同意恢復加沙停火談判，並計劃於15日派出談判代表團。

本文獲《聯合早報》授權轉載

