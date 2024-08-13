金正恩朝鮮水災現場安撫災民　豪華新車意外曝光

朝鮮領導人金正恩最近連日訪問洪水災區，然而他乘坐的專用列車上卻被發現搭載了一輛最新款的豪華車，這與朝鮮積極宣揚的金正恩「愛民」形象形成鮮明對比，也再次引發對朝制裁有效性的質疑。



據韓聯社星期一（8月12日）報道，朝鮮《勞動新聞》10日刊登金正恩訪問平安北道義州郡水災現場時，打開專列車門向災民發表演講的照片。引人注目的是，車門後方隱約可見一輛黑色平治（Mercedes-Benz）運動型休旅車（SUV）。

韓媒分析稱，這輛車應該是平治的邁巴赫（Maybach）GLS 600 4Matic，今年4月才剛在韓國上市。

這輛車的車牌號為7・271953，代表着《朝鮮停戰協定》的簽署日期，即1953年7月27日。俄羅斯總統普京之前向金正恩贈送的俄產「阿魯斯」（AURUS）豪華轎車的車牌號也是7・271953。

金正恩在今年1月的朝鮮中央電視台紀錄片中曾乘坐平治邁巴赫GLS 600亮相。今年6月，普京在時隔24年後再次訪問平壤時，金正恩與普京也一同乘坐那輛平治舉行了盛大的「汽車遊行」。但這次被拍到的休旅車，相信是金正恩近期才獲得的最新車款。

統一研究院資深研究員趙漢範指出， 朝鮮此次公開金正恩到水災現場發表演講的照片，主要是為展示他是個愛民的領袖。最新款平治豪華車意外曝光，應該是一次無意的失誤，而非刻意為之。

過去20年裏，聯合國安理會通過了多項針對朝鮮的制裁決議，包括於2006年禁止向朝鮮出口奢侈品，2017年禁止向朝鮮出口運輸工具。金正恩再被發現擁有新款的平治豪華車，顯示朝鮮仍然能獲取這些被禁的高端商品，制裁措施的執行顯然存在缺口。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

