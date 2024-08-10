金正恩二度視察災區　宣布逾15000災民暫送平壤　謝絕國際援助

朝鮮北部經歷連場暴雨後，發生嚴重水災。朝鮮最高領袖金正恩8月8至9日再到災區視察。他預料當地重建需時2至3個月，並宣布支援災民的計劃，包括將約15,400名災民送到平壤直至災區新屋建成。他感謝所有伸出援手的國家和國際組織，惟再度婉拒國際救助。



這張於2024年8月10日發布的照片顯示，朝鮮最高領導人金正恩在視察朝鮮北部受水災影響的地區時向人們致意。（Reuters）

朝中社10日報道，金正恩在視察災區期間，利用自己的專用火車運送救災物資，並向兒童送上糖果、衣服等。他隨後造訪用來安置災民的帳篷，並主動擁抱受災戶的子女，讓孩童們躺在膝蓋上。

這張於2024年8月10日發布的照片中，朝鮮最高領導人金正恩在視察災區期間造訪安置災民的帳篷，並主動擁抱受災戶的子女，讓孩童們坐在膝蓋上。（Reuters）

金正恩宣布啟動緊急機制，將平安北道、慈江道和兩江道受災家庭的兒童和學生帶到平壤，由國家協助照顧，在安全方便的環境中負責提供教育，同時讓長者、病人、軍人和孩童母親在平壤接受照顧。

韓聯社10日引述統計指出，準備被接回平壤的災民當中，學齡前孩童有2,198人、學生4,384人、長者4,524人、傷兵265人、孩童母親4,096人。

這張於2024年8月10日發布的照片中，朝鮮最高領導人金正恩在視察災區時，在其綠色專用火車上發表講話。（Reuters）

韓聯社指，金正恩感謝向朝鮮伸出援手並表示願意提供人道主義支持的國家和國際組織，但強調朝鮮將用自身力量和努力開闢道路。