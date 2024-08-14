巴黎奧運落幕　馬克龍再陷困境　法媒稱下週定新總理人選

巴黎奧運聖火熄滅了，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）呼籲的「奧林匹克政治休戰」也隨之結束，他不得不再次面對執政聯盟在國民議會第二輪投票失利的現實，儘快任命一位新總理、組建新政府。



據法國《世界報》8月13日報道，馬克龍陣營中的一些人士預計他將從19日開始磋商，希望最快下周公布新總理人選，以便新政府能夠趕在10月前準備好向歐盟提交的預算計劃。歐盟委員會此前宣布將對法國等7個預算赤字遠超3%的國家啟動「過度赤字程序」（Excessive Deficit Procedure）。

英國《每日電訊報》也給出了類似的時間表，報道引述馬克龍助手的說法稱，8月17日盟軍登陸普羅旺斯（Provence）80周年紀念活動結束後不久，馬克龍可能會任命一位新總理。

政治評論人士稱，如果未來幾個月未能成功組建穩定的執政聯盟，馬克龍很可能不得不在明年6月再次解散議會（他必須等一年），並呼籲舉行新的議會選舉。

此前由於法國執政黨復興黨（Renaissance ）在6月初的歐洲議會選舉中慘敗，馬克龍於6月9日宣布解散國民議會，提前舉行國民議會選舉。

（左）領導法國極左翼聯盟「不屈服的法國」的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年6月30日在巴黎發表演說。（Reuters）（中）法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 2024年7月2日在巴黎參加巴士底日閱兵檢閱活動。（Reuters）（右）法國國民聯盟領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）2024年6月30日在巴黎發表演說。（Reuters）

在隨後的選舉中，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front，NFP）獲得193個議席，位居第一；馬克龍領導的中間派聯盟「在一起」（Ensemble）獲得166個議席，排名第二；勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼聯盟政黨國民聯盟（National Rally）以142個議席位列第三。法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）7月7日晚宣布將遞交辭呈。

由於「新人民陣線」拿到的議席低於絕對多數所需的289席，《每日電訊報》稱，目前還沒有跡象表明，任何一個黨派能夠拼湊出一個經受得住不信任投票的執政聯盟。

馬克龍7月23日晚拒絕了左翼聯盟提名的總理人選，一位名不見經傳的高級公務員、37歲的卡斯泰（Lucie Castets），理由是巴黎奧運會期間需要看守政府繼續履職，以避免「混亂」，「8月中旬前，我們需要專心辦好奧運會」。

馬克龍當時稱，要考慮的問題不是提名誰，而是如何在國民議會組成多數派。

這番言論引發左翼聯盟不滿，極左翼政黨「不屈法蘭西」（France Unbowed）主席梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）說：「總統拒絕接受選舉結果並試圖強迫我們拋棄自己的綱領並與他結盟。這毫無可能。」

領導法國極左翼聯盟「不屈服的法蘭西」黨的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）2024年6月30日在法國會選舉首輪投票中，到巴黎一個票站投票。（REUTERS）

目前，任命新總理的時間尚未確定。馬克龍陣營中的一些人希望能在下週就解決此事，因為他們已分身乏術，還有預算赤字問題要應付。

歐盟委員會（European Commission）7月26日確認法國、意大利、匈牙利、比利時、馬耳他、波蘭和斯洛伐克七個成員國財政赤字過高。按照相關規定，歐盟對上述七個國家啟動過度赤字程序，要求這些國家採取措施降低赤字水平。

法國將提交從9月開始的預算計劃，說明未來的公共財政路線。法國經濟和財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，為實現預算赤字達標，2025年還需要節約200億歐元。

2023年法國預算赤字佔國內生產總值的5.5%，預計2025年仍將達到5%，遠高於歐盟3%的門檻。

法國總統馬克龍領導的中間派聯盟「在一起」（Ensemble pour la République）候選人、法國總理阿塔爾2024年7月7日在總理府馬提翁宮就國會選舉第二輪投票部份結果公布發表講話。（Reuters）

法國《世界報》提到，如果新總理人選能在下週公布，新政府就能迅速投入預算計劃的編寫工作，計劃案必須在9月底前準備好，最遲在10月1日提交給法國國民議會審議。

此外，在9月20日前，法國也不得不提交中期計劃，解釋其打算如何實現預算赤字達標，這些關鍵截止日期都意味着，法國急需組建新政府。

但其他人認為，對各黨派和議會團體來說，時間不夠，他們仍然需要考慮不同方案和可能的聯盟。

「我們在「選角」上花了太多時間，卻沒有足夠的時間考慮「為什麼」，後者才是擺脫僵局的唯一途徑。」一位即將離任的部長表示。

2024年8月11日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席巴黎奧運女子籃球金牌賽，由東道主法國隊對陣美國隊。（Reuters）

他確信，馬克龍並不急於結束「休戰」。

整個奧運期間，馬克龍穿梭在巴黎和總統度假地里維埃拉（French Riviera）之間，有時去比賽現場支持法國運動員，有時在遊艇上。

他因為斷斷續續的休假受到批評，法國《費加羅報》將其稱為「愛麗舍宮的臨時工」。

但馬克龍的團隊表示，他仍在掌舵，一邊關注着奧運會，一邊關注包括中東局勢在內的國際事務。

潛在候選人

法國北部上法蘭西大區區長貝特朗（Xavier Bertrand）被視為總理候選人之一。他屬於中右政黨共和人黨，具有「社會右翼」的形象，還曾在薩科齊（Nicolas Sarkozy）政府擔任勞動、就業和衛生部部長。貝特朗此前曾抨擊英國對黑色經濟「睜一隻眼閉一隻眼」，充當非法移民的「吸鐵石」。

另一位潛在候選人是戴高樂（Charles de Gaulle）主義者、歐盟前首席談判代表（負責與英國就脫歐事宜展開談判）巴尼耶（Michel Barnier）。

此外，中間派政黨「民主與獨立派聯盟」成員、前生態、能源、可持續發展和海洋部部長博洛（Jean-Louis Borloo），以及在奧朗德（Francois Hollande）政府任總理的卡澤納夫（Bernard Cazeneuve），都被視為潛在人選。

2024年8月11日，法國總統馬克龍（Emmanuel Marcon，右）與國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach，左）出席巴黎奧運閉幕禮。（Reuters）

馬克龍的助手告訴法國《每日輿論報》（ L'Opinion），總理候選人有兩個關鍵標準，他們必須對商業友好，而且不是和馬克龍走得近的人，以反映「馬克龍輸了」這一事實。

《每日電訊報》稱，如果馬克龍不讓左派的人執政，他們威脅將在暑假之後舉行示威遊行。但是馬克龍的助手們稱，馬克龍仍然認為法國是一個偏右翼的國家，並稱馬克龍正在尋找一個「在職業生涯結束時沒有個人野心，能夠打破目前議會三大陣營之間分歧的人」。

按照法國憲法，總理需由總統提名。理論上，馬克龍可以決定總理人選，他不受選舉結果的法律約束，但由於國民議會有權通過不信任動議迫使政府辭職，因此按照慣例，總理人選必須符合議會多數派的意願。

本文獲《觀察者網》授權轉載

