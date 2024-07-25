巴黎奧運開幕禮｜傳Celine Dion復出與Lady Gaga獻唱　馬克龍回應

巴黎奧運即將在香港時間周五深夜（27日凌空）開幕，一切環節仍然保密。

法國RMC著名記者Thierry Moreau引述消息指，兩大樂壇天后Celine Dion及Lady Gaga將攜手演出。



巴黎奧運｜開幕禮時間、地點、直播流程一覽 破天荒塞納河上演

巴黎奧運開幕禮會在巴黎時間7月26日晚上7:30（香港時間7月27日凌空1:30）開始，今屆開幕禮有別於過往在運動場館舉行，而是破天荒在塞納河上演，但這場由法國國家歌劇院總監Thomas Jolly出任禮藝術總監的盛典，表演內容一直保密，惟近日各種傳聞開始浮現。

法國媒體RMC記者Thierry Moreau在社交媒體X（前稱Twitter）指，法裔加拿大天后Celine Dion是演出嘉賓之一，她曾為經典電影《鐵達尼號》演唱主題曲《My Heart Will Go On》，不過她兩年前宣布患上「僵硬人症候群（stiff person syndrome）」，因而暫別樂壇。

Celine Dion周四貼出在巴黎的照片。（Instagram）

然而她與另一名樂壇天后Lady Gaga，近日都現身巴黎。加上Celine Dion最近身體情況好轉，引來傳聞指兩人或會在今次奧運開幕禮上合作。

Lady Gaga近日亦現身巴黎，引起外界猜測。（Instagram）

Thierry Moreau在X（前稱Twitter）上表示，她們排練了已故法國傳奇歌手Edith Piaf的經典名曲《La Vie en Rose》，而且Celine Dion還會穿上法國時裝名牌Dior的服裝演出。

法國總理馬克龍接受廣播公司France 2訪問時，則回答得耐人尋味：「如果她能像所有同胞般出席今次開幕禮的話，我會非常高興。」他續稱不會透露任何有關開幕禮的事情，但補充會有驚喜。

TMZ稱有知情人士爆料，Celine Dion屆時唱一首歌的報酬為200萬美元（約1560萬港元），而且奧委會還會為其支付旅費，包括私人飛機、輪船費等等。

傳邀請Celine Dion開金口價值不菲，唱一首歌便要1560萬港元。（Getty Images）

2024巴黎奧運開幕禮時間為周五（26日）深夜，即香港時間周六（27日）凌晨1時30分，港台電視32台、HOY TV 77台、TVB 81翡翠台及ViuTV 99台免費直播。