日本研究：全球暖化致劣質米急增　本世紀大米產量恐銳降35%

日本一研究機構發現，若全球再不積極採取措施應對氣候變化，大米產量可能會大幅減少35%，劣質米也會大幅增加，例如發白不透明的「堊白粒」。



共同社8月13日報道，日本農業和食品產業技術綜合研究機構使用一項「機器人學人工氣象室」裝置，以精準控制氣溫、濕度、二氧化碳濃度等。實驗基於氣候預測，設定為2100年的環境，以茨城縣筑波市1990至1999年的平均值為標準，比較稻穀的生長情況。

2011年9月18日，日本兵庫縣，農民們在稻田裏收割稻米。（Getty）

結果顯示，氣溫和二氧化碳濃度越高，五個品種的稻穀從種植到出穗的時間將隨之變短。此外，每株稻穗重量還會平均減輕35%，導致收成減少。

日本的水稻米「越光」在標準年的「堊白粒」佔比為0%至5%，但在21世紀末的氣候環境惡劣情況下，「堊白粒」的佔比將大幅上升至30%至70%。2023年的酷暑也導致堊白粒的佔比量增加，進而影響大米的流通量。

2011年9月18日，一名農民於日本兵庫縣，用收割機在稻田裡收割稻米。（Getty）

負責匯總研究結果的米丸淳一稱，這項實驗結果能讓人們知道在最接近未來的環境下，稻米的種植情況會發生何種變化，有助於培育適應未來環境作物的相關研究。這項研究還有望為大豆、麥子等作物及太空環境下的種植法等研究作出貢獻。

本文獲《聯合早報》授權轉載

