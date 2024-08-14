泰國新政治動盪　總理賽塔遭免職　泰媒分析兩個可能局面

泰國憲法法院以違反憲法任命內閣為由，解除泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）的職務，此案可能會使泰國陷入新的政治動盪。



憲法法院星期三（8月14日）發表判決，指賽塔嚴重違反道德準則。賽塔成為16年來第四位被法院裁定免職的泰國總理。

賽塔在判決前說：「我們已經盡最大努力，並提交結案陳詞。我根據人民的需求制定了計劃，看守總理可以考慮這些計劃。」

泰國總理賽塔2024年4月29日在曼谷就外長請辭一事面對媒體發表講話（Reuters）

一群前參議員早前指責賽塔違反道德準則，任命一名有刑事犯罪前科的律師披集（Pichit Chuenban）進入內閣，要求罷免他。

賽塔7月31日向憲法法院提呈最後的案件陳述摘要，堅持自己今年4月委任前律師披集為總理府部長，並非受到前總理他信的指示。

圖為泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）2023年12月17日在東京出席東盟（ASEAN）–日本建交50周年峰會。（Reuters）

泰國《民族報》早前分析指出，如果憲法法院判定賽塔沒有違反憲法，賽塔應該可以擔任總理至任期結束。

若法院強制解除賽塔的職務，泰國可能出現兩個局面。其一是現任內閣成為看守內閣，選出其中一名副總理為看守總理，看守總理按憲法權力解散國會舉行大選。其二是看守內閣根據憲法權力選舉新總理。

總理人選必須來自去年大選贏得至少25個議席的政黨，包括為泰黨、前進黨、泰自豪黨、公民力量黨、泰國人團結建國黨和民主黨。不過，前進黨也面對可能遭憲法法院強制解散的審訊。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

